Inspiré de Dark Souls, Castlevania et Metroid, Mandragora sortira le 17 avril 2025

Une version jouable en avance pour les précommandes

Officialisé en 2022, Mandragora a connu quelques remous lors de son développement. Après une campagne de financement sur Kickstarter puis quelques reports concédés, il a également changé d’éditeur. En premier lieu chez Marvelous, il est ensuite passé dans les mains de Knights Peak, nouveau label « indépendant » du groupe My.Games (derrière Starship Troopers Extermination et Nikoderiko notamment).

Après plusieurs années de développement, l’action RPG en 2.5D semble enfin prêt à débarquer. Un titre qui ne cache pas ses inspirations et qui nous rappelle grassement qu’il est le fruit d’influences prises chez Dark Souls, Castlevania et Metroid. Et difficile effectivement de ne pas cerner les idées prises chez l’un et chez l’autre pour tenter de créer sa propre tambouille ici. On pourrait même y voir une vibe Vanillaware avec son style pictural.

Prenant place dans un univers dark fantasy, Mandragora nous plonge dans le monde d’Entropy où l’humanité a été envahie par de terribles monstres, poussant les moins téméraires derrière des murs. Mais pas notre héros, qui va s’aventurer dans ces tableaux en 2.5D et à la construction metroidvania pour tenter de déloger ces êtres démoniaques.

Prenez votre agenda : cette aventure sera disponible le 17 avril 2025, date à laquelle Mandragora sera commercialisé sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Pour les plus impatients, les précommandes permettront de découvrir des versions « preview », pour tester le jeu en avant-première sur PC. D’abord en novembre puis en février. Une quête, une armure et un familier seront aussi proposés aux premiers acheteurs, tandis qu’une édition deluxe regroupera tout ça en plus de la bande-son et d’un artbook en numérique.