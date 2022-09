Accueil » Actualités » Man of Medan et Little Hope arrivent sur PS5 et Xbox Series avec une grosse mise à jour

L’anthologie The Dark Pictures va présenter son quatrième volet dès cet automne, avec la sortie de The Devil in Me. Mais avant que l’on puisse découvrir cette nouvelle aventure horrifique, le studio Supermassive Games a décidé de remettre au goût du jour les deux premiers épisode de la série, Man of Medan et Little Hope, avec l’arrivée de version next-gen pour les deux titres ainsi que de quelques petits bonus.

Un chapitre bonus pour Man of Medan

Les upgrades PS5 et Xbox Series sont d’ores et déjà disponibles pour celles et ceux qui possèdent les versions PS4 et Xbox One de ces jeux. Mais en plus de cela, les deux titres reçoivent également une mise à jour qui est disponible pour toutes les plateformes.

Cette update ajoute de nouveaux réglages de difficulté, notamment pour les QTE, mais aussi une interface utilisateur plus propre et la possibilité d’augmenter la vitesse de marche des personnages. On retrouve aussi plus d’options d’accessibilité, avec la possibilité d’agrandir les sous-titres.

C’est Man of Medan qui profite le plus de ce coup de jeune, puisqu’en plus de tout ça, le jeu a droit à un tout nouveau chapitre bonus, qui ajoute des mécaniques de gameplay supplémentaires et de nouvelles façons de mourir lors de la fin du jeu. De quoi donner envie à certains de relancer le jeu, notamment sur nouvelle génération.