The Dark Pictures : 5 nouveaux jeux enregistrés pour la série d’horreur, logos à l’appui

L’anthologie The Dark Pictures a déjà livré trois épisodes, et se prépare à sortir un quatrième opus répondant au nom de The Devil in Me. Mais Bandai Namco, ou du moins Supermassives Games, est loin d’en avoir terminé avec la licence après cela, puisque les logos des cinq prochains épisodes viennent d’être enregistrés au dépôt européen des propriétés intellectuelles.

Ça fait beaucoup là quand même

Here's the next few years of The Dark Pictures Anthology games: https://t.co/IWWLCvSUYu pic.twitter.com/QaWsyUaMQF — The_Marmolade (@the_marmolade) February 1, 2022

C’est tout d’abord l’utilisateur Twitter @the_marmolade qui a remarqué cela, en voyant le dépôt des marques suivantes :

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures Presents O Death

The Dark Pictures: Winterfold

The Dark Pictures: Intercession

Ces titres sont accompagnés par des logos, qui donnent déjà une petite idée des thèmes explorés par ces épisodes, et pourra certainement alimenter les théories pendant les 5 prochaines années à venir. Il faut noter que c’est bien Supermassive Games qui a effectué ces dépôts, qui appartient à la société Nordisk Games.

En bref, si vous aimez l’anthologie The Dark Pictures, soyez assuré que le studio en a encore sous le coude. D’ici la sortie de The Devil in Me, vous pouvez toujours consulter notre test de House of Ashes, dernier épisode en date.