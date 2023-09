The Dark Pictures : Little Hope confirmé sur Switch avec une date de sortie toute proche

Le frisson de Little Hope aussi sur Switch

Après Man of Medan, premier volet de l’anthologie The Dark Pictures chapeauté par Supermassive Games, Little Hope était sorti en 2020 sur PC et ancienne génération. Entre temps, le titre a eu droit à un bundle avec son prédécesseur ainsi que des versions optimisées pour la nouvelle génération. La boucle va bientôt être définitivement bouclée pour lui puisqu’une version Nintendo Switch vient d’être officialisée.

On s’y attendait un peu puisque le premier y avait aussi droit. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque The Dark Pictures Anthology: Little Hope est prévu le 5 octobre 2023 sur Nintendo Switch. Les précommandes sur l’eShop sont d’ailleurs ouvertes. Pour le reste, on se retrouve face à un classique portage pour la console de Nintendo, sans réelle nouveauté, mais l’aventure de base qui avait beaucoup séduit les joueurs et les joueuses.