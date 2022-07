Accueil » Actualités » The Devil in Me : Les précommandes du jeu d’horreur sont ouvertes

L’aventure The Quarry est désormais terminée pour le studio Supermassive Games, qui a rendu disponible le multijoueur en ligne du jeu la semaine dernière. Tous les regards sont dorénavant tournés vers le prochain épisode de l’anthologie The Dark Pictures, à savoir The Devil in Me. Les choses ont commencé à se préciser autour de cet épisode, et on sait enfin à peu près quand ce dernier sera jouable. C’est pourquoi Bandai Namco n’a pas tardé à ouvrir les précommandes autour du titre.

Où précommander The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ?

Vous pouvez réserver dès maintenant votre exemplaire de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sur Amazon. Comme les autres épisodes de la série, cet opus n’est pas vendu à plein tarif, ce qui veut dire que vous le retrouverez à seulement 39,99 € sur les différentes plateformes.

Si vous n’avez pas encore fait House of Ashes, le dernier épisode en date de l’anthologie, vous pouvez aussi vous procurer une édition spéciale nommée The Dark Pictures Volume 2, qui regroupe donc House of Ashes et The Devil in Me dans un seul coffret.

Enfin, il existe aussi une édition collector qui est exclusive au store de Bandai Namco, et qui contient The Devil in Me ainsi que d’autres bonus in-game et physiques :

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible dès le mois de novembre selon l’éditeur, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.