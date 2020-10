Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu The Dark Pictures Little Hope. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Il y a de l’espoir

Tous les trophées obtenus !

Tous les trophées obtenus ! Des secrets bien gardés

Vous avez trouvé tous les secrets de sorcières.

Vous avez trouvé tous les secrets de sorcières. Tant de morts

Vous avez terminé le prologue.

Vous avez terminé le prologue. Sabbat de sorcières

Vous avez terminé l’histoire dans Soirée télé.

Vous avez terminé l’histoire dans Soirée télé. Nos propres démons

Vous avez vaincu les démons de Taylor.

Vous avez vaincu les démons de Taylor. Rien ne vous arrête

Vous avez terminé 5 scènes de combats à la suite.

Vous avez terminé 5 scènes de combats à la suite. Le pardon

Vous avez sauvé Mary.

Vous avez sauvé Mary. Esprit rationnel

La Raison était l’un des deux traits principaux de John.

La Raison était l’un des deux traits principaux de John. Gentil garçon

L’Amabilité était l’un des deux traits principaux de Daniel.

L’Amabilité était l’un des deux traits principaux de Daniel. Âme compatissante

La Compassion était l’un des deux traits principaux d’Andrew.

La Compassion était l’un des deux traits principaux d’Andrew. Héroïne têtue

L’Entêtement était l’un des deux traits principaux de Taylor.

L’Entêtement était l’un des deux traits principaux de Taylor. Femme compréhensive

La Compréhension était l’un des deux traits principaux d’Angela.

La Compréhension était l’un des deux traits principaux d’Angela. Réaction instinctive

Vous avez pris toutes les décisions avec votre cœur.

Vous avez pris toutes les décisions avec votre cœur. Opinion considérée

Vous avez pris toutes les décisions avec votre raison.

Vous avez pris toutes les décisions avec votre raison. Indomptable

Vous avez sauvé Daniel.

Vous avez sauvé Daniel. Esprit libre

Vous avez sauvé Taylor.

Vous avez sauvé Taylor. Nous sommes d’eau

Vous avez sauvé Angela.

Vous avez sauvé Angela. Force intérieure

Vous avez sauvé Andrew.

Vous avez sauvé Andrew. Lourd fardeau

Vous avez sauvé John.

Vous avez sauvé John. Visions de mort

Vous avez trouvé toutes les images encadrées de noir.

Vous avez trouvé toutes les images encadrées de noir. Lueur d’espoir

Vous avez trouvé toutes les images encadrées de blanc.

Vous avez trouvé toutes les images encadrées de blanc. Boucle complète

Vous avez terminé l’histoire solo.

Vous avez terminé l’histoire solo. Nul n’échappe à son destin

Tous les personnages sont morts à la maison en ruines.

Tous les personnages sont morts à la maison en ruines. Délivrance

Tous les personnages ont été sauvés.

Tous les personnages ont été sauvés. Drôle de couple

Vous avez maximisé la relation entre Angela et John.

Vous avez maximisé la relation entre Angela et John. Solides comme un roc

Vous avez maximisé la relation entre Daniel et Taylor.

Vous avez maximisé la relation entre Daniel et Taylor. Tous main dans la main

Andrew a une bonne relation avec tous les personnages.

Andrew a une bonne relation avec tous les personnages. De lourds secrets

Vous avez trouvé tous les secrets de famille.

Vous avez trouvé tous les secrets de famille. Vision globale

Vous avez trouvé toutes les images !

Vous avez trouvé toutes les images ! Soif de destruction

Personne n’a survécu !

Personne n’a survécu ! Pire que la mort

Andrew a été sauvé de lui-même.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.