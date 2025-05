Maintenant que l’ultime patch pour Outer Wilds est disponible, Mobius Digital se tourne vers son prochain jeu

L’œil de l’univers se ferme

Quelle aventure ce fut pour Mobius Digital. En 2019, la sortie d’Outer Wilds a réellement bouleversé le paysage indépendant et le genre de l’aventure et de l’exploration. D’abord sur PC et Xbox One, le titre a ensuite atterri sur les différentes consoles restantes, tout en nous proposant un DLC de très grande qualité, intitulé Echoes of The Eye.

It's gonna be a while, on the order of years, before we have any details to share about it. Good things take timee — Mobius Digital Games (@Mobius_Games) May 8, 2025

Sans trop s’attarder sur les raisons du succès d’estime (celles et ceux qui savent, savent, les autres, foncez l’essayer), Mobius a eu l’habitude de fournir des patchs afin de rendre l’expérience la plus agréable et propre possible. Et la sortie du patch 16, déjà disponible sur Steam et prochainement sur les autres supports sauf la Switch, signe officiellement la fin du travail sur Outer Wilds.

La fin, avons-nous dit ? Peut-être pas complètement puisque l’équipe réfléchit à la possibilité d’un ultime portage sur la future Switch 2. Du point de vue du consommateur, cela parait comme une évidence tant la possibilité de jouer à Outer Wilds en mode portable et en très bonne qualité est réjouissante. Mais deux raisons amènent l’équipe à s’interroger sur un tel portage.

La première raison, c’est déjà la petite taille du studio, et cela représente donc une certaine charge de travail. La deuxième, elle, concerne surtout le fait que Mobius planche sur un nouveau projet, et le studio a déjà fait un appel aux candidatures fin avril. En revanche, ce qu’il faut bien se dire, c’est que nous sommes très loin d’avoir la moindre image ou info à son sujet, si l’on se fie aux propos du studio sur les réseaux. Après, si cela peut nous donner un jeu de la trempe de Outer Wilds, on peut facilement patienter pendant plusieurs boucles.