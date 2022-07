Outer Wilds est de retour à 60 FPS sur Xbox Series et PS5, et une version switch toujours en préparation

Ce n’était qu’une question de temps au vu de la popularité et du succès du titre de Mobius Digital, dont le dlc Echoes of the Eyes est sorti en septembre dernier. Outer Wilds, le jeu d’exploration spatiale, s’est taillé un place de choix lors de l’Annapurna Interactive Showcase hier soir (que vous pouvez retrouver sur la chaine youtube de l’éditeur) pour annoncer sa venue sur consoles nouvelles générations, et via une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One. Mobius Digital a également tenu a rassurer les détenteurs de Nintendo Switch.

Outer Wilds et son dlc à 60 FPS

Mobius Digital ont confirmé l’annonce sur twitter :

« Le jeu Outer Wilds et son DLC Echoes of the Eye arriveront sur Xbox Series X|S et PS5 le 15 septembre avec un support natif de 60 FPS. Les propriétaires actuels de Xbox One et de PS4 pourront effectuer une mise à jour gratuite »

C’est donc le 15 septembre prochain qu’Outer Wilds et son dlc nous piégeront encore une fois dans leur boucle temporelle, mais cette fois ci à 60 FPS et gratuitement pour ceux possédant déjà le titre sur les anciennes consoles.

Une excellente nouvelle et l’occasion parfaite de découvrir, ou redécouvrir cette pépite du jeu d’exploration à la bande son renversante, qui nous a déjà bien retourné le cerveau et les entrailles par le passé.

La version Switch s’il vous plait

We’ve been overdue for an update about Switch! It’s a heavy undertaking, and well, you know how time dilation gets around dense gravitational fields. Rest assured it’s still being worked on, and we’ll let you know when we have something exciting to share. — Mobius Digital Games (@Mobius_Games) July 28, 2022

Un autre post twitter du développeur rassure quant à la venue d’Outer Wilds sur Nintendo Switch, que la communauté attend depuis un bon moment.

« Nous attendions depuis longtemps une mise à jour à propos de la Switch ! C’est une lourde entreprise, et vous savez comment la dilatation temporelle se produit dans les champs gravitationnels denses. Soyez assurés que nous travaillons toujours sur ce projet et que nous vous informerons dès que nous aurons quelque chose d’excitant à partager. »

Mobius Digital admet que l’arrivée du jeu sur la console hybride de Nintendo prend plus de temps que prévu, mais avec une touche d’humour pour faire passer la pilule.

On leur pardonne aisément ce problème de calendrier, au vu de la qualité du titre et du véritable tour de force de cette petite équipe de développement.

Outer Wilds est toujours disponible sur PC, Xbox One et PS4, et arrivera le 15 septembre 2022 sur Xbox Series et PS5, via une mise à jour gratuite pour les version PS4 et Xbox One. La version Switch se fait attendre, et donnera des nouvelles prochainement.