La version physique d’Outer Wilds et de son extension est disponible en précommande

Outer Wilds est l’un des jeux issus de la scène indépendante ayant le plus marqué les esprits ces dernières années. Un jeu qui mérite d’être vécu et dont l’expérience ne laisse pas de marbre, à tel point qu’elle reste encore en tête de celles et ceux qui s’y sont essayés, même presque 5 ans après sa sortie initiale. Maintenant que le jeu est disponible sur plusieurs plateformes, dont la Switch, et que sa popularité est plus forte que jamais, c’était le bon moment pour sortir une édition physique, distribuée chez nous par Just For Games. Il faudra encore attendre un peu avant de l’avoir en mains, mais il est déjà possible de la précommander.