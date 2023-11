Indie World : Le résumé complet des annonces du 14 novembre

Vous retrouverez ici l’ensemble des annonces de l’Indie World du 14 novembre, avec les différents trailers pour chaque jeu.

Shantae Advance 2024

Date de sortie : 2024

C’est donc la licence Shantae qui a ouvert le bal avec Shantae Advance 2024, une nouvelle version du jeu Shantae Advance : Risky Revolution qui devait sortir sur Game Boy Advance mais qui n’a jamais vu le jour. Le développement a maintenant repris sera disponible dès l’année prochaine. Un épisode qui avait déjà été annoncé l’été dernier, mais qui nous montre ici de nouvelles images de gameplay, avec la présence d’un mode à 4 joueurs local où tout le monde se met sur la tronche.

Core Keeper

Date de sortie : été 2024

Core Keeper arrive sur Switch après avoir passé ces derniers mois en accès anticipé sur PC. Ce jeu bac à sable vous demande d’explorer des mines remplies de trésors, tout ça dans le but d’atteindre le Coeur de la zone et d’en percer le secret (tout en s’en mettant plein les poches). On retrouve également un petit aspect gestion avec une base qui nous sert à améliorer notre personnage. Un titre qui est aussi appréciable en solo qu’à plusieurs, puisqu’il peut accueillir 8 personnes dans une partie.

On Your Tail

Date de sortie : 2024

L’une des découvertes de cette édition aura été On Your Tail, développé par le studio italien Memorable Games. Un jeu d’aventure et d’enquête avec des animaux anthropomorphes et une touche de simulation, le tout dans des décors paisibles et paradisiaques. Entre deux baignades dans la mer et plusieurs mini-jeux, il faudra résoudre une enquête autour d’un mystérieux personnage masqué. La résolution des énigmes semble être basée autour d’un système de jeu de cartes, avec des éléments à placer au bon endroit pour avoir le bon déroulé des évènements.

Howl

Date de sortie : Aujourd’hui

Howl mêle quant à lui jeu de stratégie et infiltration, dans une aventure où il faudra échapper aux grands méchants loups. Si l’on sera bien armé d’une arme dont un arc avec de puissantes flèches, il faudra mieux être rusé pour venir à bout des créatures qui attaquent votre village. Si vous souhaitez découvrir de quoi il en retourne vous-mêmes, sachez qu’une démo est disponible.

The Star Named EOS

Date de sortie : printemps 2024

The Star Named EOS se présente quant à lui comme un jeu narratif qui aura pour thème la photographie, avec des clichés qui nous aideront à remonter le temps et à avoir une idée plus précise des évènements. Un titre énigmatique qui devrait mettre l’accent sur les émotions et sa jolie plastique.

Backpack Hero

Date de sortie : Aujourd’hui

Il en fallait un. Chaque conférence a droit à son rogue-like et c’est ici Backpack Hero qui va remplir ce rôle en nous demandant d’explorer des donjons pour récolter des matériaux qui serviront à reconstruire un village. Pour ça, il vous faudra un sac à dos bien massif, qui sera d’ailleurs au centre du système de combat. Un titre à réserver à celles et ceux qui adorent ranger leurs affaires.

Blade Chimera

Date de sortie : printemps 2024

Et puisqu’il y avait un rogue-like, il y avait également un metroidvania. Blade Chimera nous fait voyager dans un futur dystopique où la menace de démons est présente. Seule une sombre organisation peut résister à cette invasion, notamment l’un de ses membres armé d’une épée qui peut interagir avec le temps, lui permettant de créer des plateformes.

A Highland Song

Date de sortie : 5 décembre 2023

Le charmant A Highland Song nous propose quant à lui une aventure bucolique dans laquelle une jeune femme part à l’aventure dans les contrées sauvages de l’Ecosse. Elle y fera quelques rencontres importantes, mais elle sera surtout face à la nature et à ses dangers, avec son climat aussi hostile qu’envoutant.

Moonstone Island

Date de sortie : printemps 2024

Tout comme certains des jeux présentés auparavant, Moonstone Island est un joli pot-pourri qui mélange plusieurs influences. Prenez Pokémon, mélangez-le à un jeu de cartes puis rajoutez un peu de simulation, et vous obtenez ce jeu atypique et très coloré, que nous vous avions déjà présenté avec notre test de la version PC.

Death Trick: Double Blind

Date de sortie : 2024

Encore un jeu d’enquête, oui. Ce n’était que le troisième de cette émission, Death Trick: Double Blind a le bon goût d’avoir une direction artistique assez atypique, tout comme un univers peu exploré dans le monde du jeu vidéo : celui du cirque. Un visual novel avec deux détectives qui partiront à la recherche d’un magicien disparu, que vous pouvez découvrir via une démo.

Outer Wilds

Date de sortie : 7 décembre 2023

Puisque Silksong nous a encore fait faux bon, Outer Wilds est venu conclure cette émission après de trop longs mois d’absence. Cette version Switch de l’un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années va enfin sortir sous la forme d’une Archaeologist Edition, et ce dans quelques jours seulement. Et bonne nouvelle, une version boîte est également au programme, même s’il faudra attendre 2024 pour l’ajouter à votre bibliothèque.

Voilà de quoi conclure cet Indie World, plutôt divertissant avec quelques pépites à découvrir. Notons également qu’un mash-up de fin nous a permis d’apprendre quelques date de sortie sur certains jeux, que voici :

Planet of Lana – printemps 2024

– printemps 2024 Enjoy the Diner – Aujourd’hui

– Aujourd’hui Heavenly Bodies – février 2024

– février 2024 The Gecko Gods – printemps 2024

– printemps 2024 Passpartout 2 : The Lost Artist – Aujourd’hui

– Aujourd’hui Urban Myth Dissolution Center – 2024

– 2024 Braid: Anniversary Edition – 30 avril 2024