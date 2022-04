PlayStation Now : Outer Wilds mène la sélection d’avril 2022

Depuis la semaine dernière et l’annonce de ses nouvelles stratégies d’abonnement, on sait que Sony projette de fusionner le PlayStation Plus et le PlayStation Now pour les échelons Premium et Extra.

Et si la révélation des jeux PS+ d’avril 2022 n’a pas forcément présagé un effort particulier constamment réclamé par une partie des adhérentes et adhérents au sujet des titres offerts mensuellement, le line-up PlayStation Now du mois suggère peut-être quant à lui, à l’image de ce qui est globalement proposé depuis plusieurs mois, une offre d’un calibre supérieur pour l’avenir. Et ce malgré une petite quantité de nouveaux rentrants, une fois encore.

Les jeux d’avril 2022

Nous assistons donc ce mois-ci à l’arrivée de seulement quatre titres, avec tout de même en tête de gondole Outer Wilds, un incontournable des jeux d’exploration qui offre une expérience singulière et mémorable. Voici la sélection complète :

Ces jeux seront tous disponibles dès demain, le mardi 5 avril.