Mafia: The Old Country : L’équipe de développement détaille en vidéo le soin apporté à l’ambiance de ce retour aux sources

Sicile la famille

Un patriarche à la voix éraillée et à l’accent italien, c’est peut-être cliché mais difficile de faire plus efficace comme ingrédient voué à nous immerger au milieu de la mafia sicilienne. Celui-ci et tant d’autres participent à une ambiance placée au cœur de ce quoi d’être l’expérience livrée par Mafia: The Old Country.

Hangar 13 et Stormind Games ont tenu à nous le rappeler, et au cours d’une série de journal de développeur diffusée en ligne et intitulée « Briser l’omerta », l’équipe nous explique ce qui a été mis en œuvre pour construire cet épisode.

Elle s’est servie évidemment de toute la documentation possible sur la Sicile des années 1900, entre les photos d’époque, l’expérience déjà accumulée sur Mafia II qui s’était déjà permis de mettre un pied dans cet environnement, et toute autre ressource historique disponible.

Comme on l’imagine, une partie de l’équipe de développement s’est aussi rendu sur place afin de prendre toute la mesure de l’aura que peuvent dégager certains lieux riches en histoire. Bref, on nous assure que les choses ont été faites dans le respect et la fidélité de cette terre et de l’atmosphère si particulière de la mafia sicilienne.

Mafia: The Old Country débarquera le 8 août sur PC, PS5 et Xbox Series.