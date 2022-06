Accueil » Actualités » Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sortira finalement le 2 septembre

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness promet d’adapter l’anime assez célèbre Made in Abyss en un action-RPG, qui souhaite conserver le ton si particulier de la série avec quelques séquences sanglantes qui devraient encore nous traumatiser. Le titre de Spike Chunsoft avait précisé qu’il arriverait dans le courant de l’automne 2022, mais c’est finalement un peu plus tôt que l’on pourra commencer notre descente dans les Abysses.

Les Abysses nous attendent à la rentrée

Le studio Chime Corporation et l’éditeur Spike Chunsoft ont annoncé la semaine dernière que Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness allait sortir un peu plus tôt que prévu, puisqu’il est désormais prévu pour le 2 septembre en Occident, soit un petit jour après la parution japonaise.

Pour rappel, le titre permettra de créer son propre avatar que l’on pourra personnaliser pour vivre une aventure inédite, tout en croisant d’autres personnages plus connus de la série originale. L’histoire de l’anime sera aussi retranscrite dans un autre mode, avec les voix japonaises originales.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Une édition collector sera aussi disponible.