Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness dévoile son arrivée pour cet automne avec un trailer

Spike Chunsoft a révélé l’année dernière l’existence d’un projet d’adaptation pour la série Made in Abyss, avec Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, qui nous avait promis une sortie en 2022. Après un long silence radio, l’éditeur donne enfin des nouvelles du jeu, et des bonnes, puisque l’on a enfin une précision sur la période de sortie du titre, ainsi que de nouvelles images à se mettre sous la dent, dont un trailer de gameplay.

Préparez-vous à la descente

Ce premier vrai trailer nous montre donc un peu plus ce à quoi l’aventure ressemblera, avec la promesse de revivre les événements de l’anime depuis l’épisode 1, en compagnie de Riko et Reg, dont les doubleurs de l’anime seront de retour (sans compter un doublage anglais aussi disponible). Mais ce ne sera pas la seule histoire disponible, puisqu’on en découvrira une toute nouvelle en compagnie de notre propre avatar que l’on pourra créer pour l’occasion.

Le jeu se présentera sous la forme d’un Action-RPG dans lequel on sera amené à visiter les profondeurs des Abysses, afin de combattre toutes sortes de créatures. On peut voir que le jeu conservera les moments poignants de l’anime, avec des séquences sanglantes qui ne seront pas à mettre devant tous les yeux.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness arrivera donc dans le courant de l’automne 2022 sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Une édition collector avec un poster et un carnet de notes sera également disponible.