Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness fait le tour de son gameplay en vidéo

Attendu pour la rentrée, le jeu vidéo Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness profite d’une assez longue bande-annonce pour faire les présentations. Alors que la saison 2 de l’anime est actuellement en cours de diffusion, l’œuvre de Akihito Tsukushi aura droit à son adaptation sur consoles histoire de faire plaisir aux fans de l’univers.

Une vue d’ensemble en vidéo

A vrai dire, cette nouvelle vidéo ne nous apprend rien de bien nouveau mais permet d’avoir un tour du propriétaire de ce qui nous attend. Le titre prendra la forme d’un action RPG où l’on pourra créer son propre avatar où l’histoire retracera en partie l’intrigue du début de la série tout en ajoutant un scénario inédit, et donc de nouveaux personnages et de nouvelles zones.

Il faudra explorer, réaliser des quêtes, chasser, trouver des reliques et des objets pour progresser, mais aussi faire face à des adversaires plus ou moins coriaces à base de combats en temps réel avec plusieurs armes à disposition (que l’on pourra aussi crafter). RPG oblige, un système de compétences, d’expérience et de statistiques est aussi présent.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sortira le 2 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le jeu aura droit à une version physique, mais aussi à une édition collector sur consoles, actuellement en précommande sur Amazon. Par contre attention, si le titre conserve bien ses voix japonaises, il ne sera traduit qu’en anglais, le français étant absent de la localisation.