Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness annoncé, un action RPG pour 2022

Après avoir proposé un jeu d’aventure/tactique Re:Zero, Spike Chunsoft va s’atteler à un autre manga populaire de cette dernière décennie avec Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Action RPG en 3D, le titre vient d’être annoncé et nous présente ses premières informations et image.

Une sortie en Europe déjà confirmée

On ne s’attendait pas forcément à une annonce de cette envergure cette nuit. Les fans de l’œuvre d’Akihito Tsukushi seront donc aux anges en apprenant l’existence d’une adaptation en jeu vidéo pour Made in Abyss. Estampillé Binary Star Falling into Darkness, il s’agit d’un RPG tourné vers l’action où l’on y retrouvera les protagonistes principaux tels que Riko et Nanachi.

Le joueur va alors rejoindre le monde des Abysses et pourra revivre l’expérience de l’anime dans le mode histoire. On aura droit à une histoire originale qui, bonne nouvelle, sera supervisée par l’auteur lui-même. L’intrigue se déroule plusieurs jours après le départ de Riko et Reg pour les Abysses et l’on nous promet la présence de plusieurs personnages connus. On y retrouvera d’ailleurs le casting vocal de l’anime.

Pas encore de bande-annonce mais des premières images de gameplay ont été diffusées. Quant à la date de sortie, si l’on n’a pas encore de rendez-vous, on sait que Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sortira en 2022 dans le monde entier et sera disponible sur PS4, Switch et Steam. Une version physique sera proposée sur consoles en Europe par Numskull Games.