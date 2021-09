Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness

Adaptation de la licence Made in Abyss en jeu vidéo, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness réunit les personnages bien connus de la saga avec un doublage reprenant les voix originales de l'animé. Les joueurs pourront revivre l'intrigue classique de la série mais aussi découvrir une histoire inédite supervisée par le mangaka de l'œuvre originelle : Akihito Tsukushi. Celle-ci met en scène un cavernier qui explore les abysses des jours après le départ de Riko et Reg.