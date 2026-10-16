« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Tout le monde a son mot à dire sur l’arrêt du support physique chez PlayStation, même les ex-cadres de Sony. Après Shawn Layden, place à la légende Ken Kutaragi, le fameux « papa de la PlayStation ». Interrogé à ce sujet par VGC lors de la conférence Game Republic New Horizons, l’ex-président de Sony Interactive Entertainment a déclaré qu’il comprenait réellement la vision du public, même si cette décision ne vient pas de nulle part non plus.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

La question de propriété n’a pas été bien gérée par Sony

Si Sony n’arrête la production de disques que maintenant (enfin, dès janvier 2028), l’idée de se passer de ce support remonte à bien plus loin. Ken Kutaragi se remémore l’époque de la sortie de la PS3, à l’heure où le marché dématérialisé commençait à germer, ce qui lui avait fait penser que le marché des disques allait finir par devenir obsolète. Il aura tout de même fallu attendre deux décennies pour que Sony se décide à mettre fin à cela.

Et Ken Kutaragi comprend la réaction très vive du public à ce sujet, même s’il pense que ce n’était pas « raisonnable économiquement » de continuer à en produire. Il pense surtout que Sony a mal géré cela en mettant trop de côté la notion de propriété pour les jeux numériques :

« Je comprends que les disques physiques sont une métaphore pour ce qui est de la possession des jeux. Je comprends vraiment cette mentalité… Mais personne ne pense qu’un support physique est nécessaire pour un appareil connecté comme un smartphone, par exemple, car les utilisateurs ont le sentiment d’être propriétaire de son contenu. C’est une question de mentalité. Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais je ne pense pas que ce soit raisonnable économiquement [de continuer de produire des disques pour Sony]. C’est peut-être un problème de mentalité. […] Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment compte de nombreux collaborateurs issus d’autres horizons, notamment de chez Gaikai ou d’entreprises spécialisées dans le streaming. Il est donc compréhensible qu’en s’appuyant cette connectivité, ils perçoivent PlayStation non plus seulement comme une console de jeu, mais comme un terminal de contenu. C’est peut-être ainsi qu’ils envisagent les choses. Mais cela a suscité des tensions avec les passionnés de jeux vidéo. »

C’est donc surtout la manière de faire de Sony qui est remise en cause ici, plus que le geste en lui-même. Ken Kutaragi pense aussi que les consoles sont de toute façon amenées à disparaitre, notamment parce qu’elles deviennent trop coûteuses. un avenir un peu morose, mais tristement envisageable aujourd’hui.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre

pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : La version 1.1 sortira la semaine prochaine, voici ce qu’il faut en attendre

SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée

pc ps5 xbox series
SPINE montre différentes tenues possibles pour Redline dans une nouvelle vidéo musclée

Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année

pc ps5 xbox series
Guns of Eschaton : Le FPS Souls-like façon western arrivera juste avant la fin de l’année

Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo

pc
Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Assassin’s Creed Destiny : Une vidéo de cet épisode développé par Tencent et annulé refait surface
Assassin’s Creed Destiny : Une vidéo de cet épisode développé par Tencent et annulé refait surface
Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5
pc ps5
Zero Parades: For Dead Spies amènera aussi sa version Director’s Cut sur Switch en même temps que sur PS5
Ancestors: The Humankind Odyssey poursuit son évolution sur l’Unreal Engine 5 avec une mise à jour surprenante
pc ps4 xbox one
Ancestors : The Humankind Odyssey illustration
C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2
Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique
pc ps5 xbox series
Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique
Pour Activision, c’est bien Call of Duty: Modern Warfare 4 le plus gros jeu de l’année après GTA 6, pas Zelda: Ocarina of Time
pc ps5 xbox series switch 2
Pour Activision, c’est bien Call of Duty: Modern Warfare 4 le plus gros jeu de l’année après GTA 6, pas Zelda: Ocarina of Time
Total War: Shogun 2 Complete Edition va être temporairement retiré de la vente à cause de bugs et d’un usage douteux de l’IA
pc
Total War: Shogun 2 Complete Edition va être temporairement retiré de la vente à cause de bugs et d’un usage douteux de l’IA
Metro 2039 : La version physique du jeu nécessitera quand même un téléchargement supplémentaire
pc ps5 xbox series
Metro 2039 : La version physique du jeu nécessitera quand même un téléchargement supplémentaire
Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops
Cyberpunk Edgerunners 2 s’offre une nouvelle bande-annonce complète folle et sanglante avant sa sortie
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Cyberpunk Edgerunners 2 s’offre une nouvelle bande-annonce complète folle et sanglante avant sa sortie
GTA 6 : Rockstar dévoile le trailer de lancement du jeu avec un single signé Justice
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar dévoile le trailer de lancement du jeu avec un single signé Justice
GTA 6 sera techniquement éligible pour les Game Awards 2026, malgré certains doutes
ps5 xbox series
GTA 6 sera techniquement éligible pour les Game Awards 2026, malgré certains doutes
Humankind 2 : Un épisode qui souhaite être une vraie suite du 4X historique au tour par tour de 2021
pc
Humankind 2 : Un épisode qui souhaite être une vraie suite du 4X historique au tour par tour de 2021
Ubisoft veut aussi supprimer une centaine d’emplois en Allemagne, notamment au sein du studio derrière Anno
pc ps5 xbox series
Ubisoft veut aussi supprimer une centaine d’emplois en Allemagne, notamment au sein du studio derrière Anno
Big Walk ne sortira pas sur Xbox tant que le mouvement BDS continuera de boycotter Microsoft
pc ps5 switch 2
Big Walk ne sortira pas sur Xbox tant que le mouvement BDS continuera de boycotter Microsoft
Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode
pc ps5 xbox series switch 2
Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode
007 First Light a enfin une date de sortie sur Switch 2 et ouvre ses précommandes
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light a enfin une date de sortie sur Switch 2 et ouvre ses précommandes
Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui
switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui
Acornia: Mirror Worlds nous présente en vidéo ses combats, ses donjons et sa gestion de boutique de pâtisseries
pc ps5 xbox series switch 2
Acornia: Mirror Worlds nous présente en vidéo ses combats, ses donjons et sa gestion de boutique de pâtisseries
EA Sports FC 27 dévoile la cinquième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la cinquième Team Of The Week
Xbox dévoile sa manette compacte Nano, idéales pour les petites mains et très transportable
xbox series
Xbox dévoile sa manette compacte Nano, idéales pour les petites mains et très transportable
GTA 6 : Le groupe a l’origine de la fuite stoppe ses activités et ne publiera plus aucun extrait
ps5 xbox series
GTA 6 : Le groupe a l’origine de la fuite stoppe ses activités et ne publiera plus aucun extrait
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres
L’Epic Games Store fait peau neuve sur fond d’IA, car « programmer, c’est difficile »
pc
L’Epic Games Store fait peau neuve sur fond d’IA, car « programmer, c’est difficile »