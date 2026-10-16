« Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais… » : Ken Kutaragi, ex-Sony donne sa vision sur l’arrêt des disques

La question de propriété n’a pas été bien gérée par Sony

Si Sony n’arrête la production de disques que maintenant (enfin, dès janvier 2028), l’idée de se passer de ce support remonte à bien plus loin. Ken Kutaragi se remémore l’époque de la sortie de la PS3, à l’heure où le marché dématérialisé commençait à germer, ce qui lui avait fait penser que le marché des disques allait finir par devenir obsolète. Il aura tout de même fallu attendre deux décennies pour que Sony se décide à mettre fin à cela.

Et Ken Kutaragi comprend la réaction très vive du public à ce sujet, même s’il pense que ce n’était pas « raisonnable économiquement » de continuer à en produire. Il pense surtout que Sony a mal géré cela en mettant trop de côté la notion de propriété pour les jeux numériques :

« Je comprends que les disques physiques sont une métaphore pour ce qui est de la possession des jeux. Je comprends vraiment cette mentalité… Mais personne ne pense qu’un support physique est nécessaire pour un appareil connecté comme un smartphone, par exemple, car les utilisateurs ont le sentiment d’être propriétaire de son contenu. C’est une question de mentalité. Je comprends vraiment pourquoi les gens sont énervés, mais je ne pense pas que ce soit raisonnable économiquement [de continuer de produire des disques pour Sony]. C’est peut-être un problème de mentalité. […] Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment compte de nombreux collaborateurs issus d’autres horizons, notamment de chez Gaikai ou d’entreprises spécialisées dans le streaming. Il est donc compréhensible qu’en s’appuyant cette connectivité, ils perçoivent PlayStation non plus seulement comme une console de jeu, mais comme un terminal de contenu. C’est peut-être ainsi qu’ils envisagent les choses. Mais cela a suscité des tensions avec les passionnés de jeux vidéo. »

C’est donc surtout la manière de faire de Sony qui est remise en cause ici, plus que le geste en lui-même. Ken Kutaragi pense aussi que les consoles sont de toute façon amenées à disparaitre, notamment parce qu’elles deviennent trop coûteuses. un avenir un peu morose, mais tristement envisageable aujourd’hui.