L’onirique jeu d’aventure narratif Sumire dans un nouveau trailer

Il est vrai qu’avec l’année un peu particulière, on a un peu de mal à suivre tous les événements digitaux. Pourtant, le Tokyo Game Show digital va ouvrir ses portes et un Asobu Indie Showcase a eu lieu, l’occasion de présenter quelques jeux indépendants issus de l’archipel nippon. Le poétique Sumire en faisait partie.

Une balade dans la campagne japonaise

Chapeauté par les développeurs tokyoïtes du studio GameTomo (Project Nimbus), Sumire est un jeu d’aventure narratif dans lequel on y suit une jeune fille qui va visiter un lieu enchanté, poétique, et rempli de secrets. Il faudra réaliser un certain nombre de tâches qu’une esprit de la montagne nous a confié et il sera nécessaire de les terminer avant que la nuit tombe et que notre séjour ne se termine pour toujours.

Une aventure onirique, comme en atteste cette nouvelle bande-annonce, et qui devrait nous relaxer le temps d’une journée. Une sortie dans nos contrées a bel et bien été confirmée mais la traduction française n’a pas (encore) été assurée. Le titre est prévu sur PC (via Steam) et Nintendo Switch.