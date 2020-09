Little Nightmares II présente ses éditions et ouvre ses précommandes

Annoncé lors de la Gamescom 2019, Little Nightmares II nous a fait découvrir un nouvel univers assez différent du premier opus, mettant cette fois en scène un nouveau personnage nommé Mono. Accompagné de Six pour le guider dans ce monde effrayant, il sera amené à découvrir les terribles secrets de ce monde mystérieux déformé par les transmissions émises par une tour lointaine.

Mais avant de pouvoir mettre les mains sur le titre, l’éditeur Bandai Namco et les développeurs de Tarsier Studios nous proposent de découvrir les éditions dédiées au jeu.

Deux éditions disponible

Little Nightmares II – TV Edition :

Boîte TV collector

Boîtier avec le jeu standard : Disque Blu-ray sur PS4 et Xbox One , cartouche sur Nintendo Switch , code numérique Steam sur PC

Bande-son de Little Nightmares II : La bande-son complète sur CD et en téléchargement numérique, composée par Tobias Lilja, de Tarsier Studios

L’art de Little Nightmares II : artbook de 56 pages

Steelbook collector

Autocollants Little Nightmares II

En ce qui concerne le contenu digital de cette édition, nous retrouvons :

Fonds d’écran et avatars

Un visuel 3D lenticulaire (item exclusif Bandai Namco Store)

Accès à la salle secrète des Nômes. : Suivez les Nômes pour trouver un casse-tête spécial dans le jeu et débloquer le chapeau des Nômes après l’avoir terminé

Bande-son du jeu

Artbook numérique

Pour l’instant, seule cette édition est disponible sur le site de Bandai Namco au prix de 49,99€

Little Nightmares II – Day One Edition :

Accès au DLC « grenier des Nômes »

Mini bande-son numérique de cinq morceaux composés par Tobias Lilja

Un porte-clé Mono (item exclusif Bandai Namco Store)

Précommandez une édition de Little Nightmares II et recevez un objet bonus numérique gratuit: «Mokujin Mask» pour Mono.

Pour rappel, Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur PC, Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre sera par la suite disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X via une mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent le titre sur consoles actuelles.