Tarsier Studios met de coté la série Little Nightmares pour créer de nouvelles licences

Est-ce la fin pour Little Nightmares ? Une semaine après la sortie de Little Nightmares II, salué par la critique, Tarsier Studios a fait le point sur l’avenir. Et celui-ci ne semble pas concerner la série, comme on l’apprend dans le dernier bilan financier d’Embracer Group, société-mère qui possède le studio.

Le studio part vers de nouvelles aventures

Dans ce rapport, Embracer Group célèbre le succès de la série, puisqu’il faut rappeler que le premier Little Nightmares a atteint les 3 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement. Pour autant, le groupe précise que « Tarsier Studios va, à partir de maintenant, se focaliser sur la création de nouvelles licences« , comme le rapporte IGN.

Pas de Little Nightmares III donc ? C’est bien possible, du moins pas sous la tutelle du studio. Le CEO d’Embracer reconnait alors le succès de la série et sa grande qualité, mais exprime aussi le fait qu’elle est peu rentable car elle est publiée par un autre éditeur, Bandai Namco. On peut alors supposer que ce dernier pourrait confier la série à un autre studio, mais ce qui est sûr, c’est que Tarsier Studios va maintenant se mettre à la création d’une nouvelle série, que l’on espère être aussi qualitative que Little Nightmares.