Little Nightmares 2 : 15 minutes de gameplay dévoilées

Tout en mettant fin à son mutisme de plus d’un an, Little Nightmares 2 a profité de cérémonie d’ouverture de la gamescom pour annoncer sa date de sortie. Bandai Namco ne s’arrête pas là et nous offre aujourd’hui 15 minutes de gameplay.

Une main tendue dans la nuit

Cette séquence de jeu angoissante nous montre alors la rencontre entre Six et Momo, qui vont tous les deux tenter de s’échapper de ce cauchemar oppressant. L’occasion de voir que l’ambiance de la série fonctionne toujours aussi bien dans cet opus, qui devrait nous réserver quelques moments de frayeur.