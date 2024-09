Le mois d’août nous avait réservé une bonne pioche indépendante et beaucoup de contenus avec LEGO Star Wars. Sans surprise, Sony a dévoilé une nouvelle fournée de jeux inclus dans l’abonnement Essential, avec un jeu Harry Potter qui sort tout de suite, un jeu de baseball et un très bon jeu de plateformes horrifique. Voici une présentation des jeux PS Plus de septembre 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de septembre 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en septembre sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 3 septembre 2024 dans la journée.

Harry Potter: Champions de Quidditch

Harry Potter: Champions de Quidditch est un jeu multijoueur se déroulant dans l’univers du sorcier. Le jeu n’a rien à voir avec Hogwarts Legacy puisqu’il s’agit d’un titre tout à fait à part, qui ne met en avant que la pratique du Quidditch, ce sport très célèbre au sein de la licence. Il est possible d’y jouer en équipe entre amis ou avec des inconnus, tout en créant son propre avatar et de le personnaliser à notre goût.

MLB The Show 24

MLB The Show 24 est un jeu de sport entièrement dédié au baseball américain développé par SIE San Diego Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. En plus de nous proposer de devenir une légende de la discipline à travers différents modes de jeu (Diamond Dynasty, Road to the Show, Franchise, multijoueur…), cet épisode nous invite à (re)vivre des moments emblématiques de la MLB par l’intermédiaire du mode Storylines.

Little Nightmares II

Little Nightmares II est la suite du premier épisode, avec cette fois-ci un nouveau personnage, Mono. Six est également de retour pour guider Mono à travers un monde rempli de dangers, toujours aussi lugubre, avec des nouveaux personnages inquiétants à découvrir. Avec ses deux personnages, le titre met donc en avant de nouvelles énigmes à résoudre pour survivre dans cet univers, ainsi que des mécaniques inédites. – Lire le test complet