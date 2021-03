Little Nightmares II s’est déjà vendu à un million de copies

Le premier Little Nightmares s’est très bien vendu, comme on l’apprenait récemment de la part de Bandai Namco qui annonçait avoir écoulé 3 millions de jeux depuis la sortie du titre en 2017. Little Nightmares II semble aussi connaitre le succès, puisqu’il a déjà atteint un cap symbolique.

Déjà millionnaire

L’éditeur nous annonce en effet que Little Nightmares II s’est déjà écoulé à 1 million d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie le mois dernier. Un très joli score qui montre que la licence est assez populaire, et qui donnera certainement des idées à Bandai Namco.

En revanche, ne comptez plus sur Tarsier Studios pour une potentielle suite, puisque le studio va désormais travailler sur de nouvelles licences pour Embracer Group.

Little Nightmares II sera disponible dès le 11 février sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia (les versions PS5 et Xbox Series sortiront plus tard en 2021). N’hésitez pas à consulter notre test si vous souhaitez en savoir plus.