Little Nightmares II Enhanced Edition est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series

Little Nightmares II est sorti un peu plus tôt sur PC, PS4, Xbox One et Switch avec la promesse d’arriver plus tard sur next-gen. Après des mois sans nouvelles, et alors que l’on apprenait que le studio n’allait plus travailler sur la licence à l’avenir, Bandai Namco nous annonce que les version PS5 et Xbox Series sont toujours d’actualité, et même mieux, puisqu’elles sont déjà là.

Une upgrade gratuite

Surprise donc, Little Nightmares II sort dès aujourd’hui dans une Enhanced Edition sur PC, PS5 et Xbox Series. Celles et ceux qui ont déjà acheté le jeu sur PC, PS4 et Xbox One peuvent bénéficier d’une mise à jour gratuite pour obtenir tous les bonus de cette édition.

Cette nouvelle version permet d’ajouter la technologie Ray-Tracing sur les plateformes concernées, avec des ombres mieux gérées, des détails en plus et des particules encore plus nombreuses, sans oublier l’audio 3D avec du son en 5.1 et en 7.1. De quoi être encore plus immergé dans ce conte horrifique.