Little Kitty, Big City : Le jeu d’aventure en monde ouvert de Double Dagger Studio arrivera le 9 mai sur PS4 et PS5

Disponible depuis l’an dernier sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, Little Kitty, Big City est un jeu d’aventure en monde ouvert sympathique qui a rencontré un joli petit succès auprès de la presse et du public, et ce malgré une durée de vie particulièrement courte. Cependant, tout le monde n’a peut-être pas encore eu l’occasion de l’essayer en raison de l’absence de versions PlayStation. Bonne nouvelle, cette situation ne va plus durer très longtemps puisque le titre débarquera justement sur PS4 et PS5 le 9 mai prochain, pile pour fêter son 1er anniversaire comme il se doit.