Liste complète de tous les Pokémon – Légendes Pokémon Z-A
Dans Légendes Pokémon Z-A, compléter le Pokédex est l’un des objectifs majeurs des dresseurs passionnés. Que vous soyez collectionneur ou chasseur de shiny cette liste vous donnera une vue d’ensemble claire et fiable des Pokémon disponibles dans le jeu.
Pokédex complet de Légendes Pokémon Z-A : Tous les Pokémon disponibles à Illumis
Le Pokédex de Légendes Pokémon Z-A compte 230 Pokémon à la sortie, issues de différentes générations, sachant que d’autres seront ajoutés via le DLC déjà annoncé : Méga Dimension. Ce guide vous propose la liste complète des Pokémon de Légendes Pokémon Z-A, avec leurs noms, leur numérotation dans le Pokédex et leurs types principaux :
- 001. Germignon — Plante
- 002. Macronium — Plante
- 003. Méganium — Plante
- 004. Gruikui — Feu
- 005. Grotichon — Feu / Combat
- 006. Roitiflam — Feu / Combat
- 007. Kaiminus — Eau
- 008. Crocrodil — Eau
- 009. Aligatueur — Eau
- 010. Passerouge — Normal / Vol
- 011. Braisillon — Feu / Vol
- 012. Flambusard — Feu / Vol
- 013. Sapereau — Normal
- 014. Excavarenne — Normal / Sol
- 015. Lépidonille — Insecte
- 016. Pérégrain — Insecte
- 017. Prismillon — Insecte / Vol
- 018. Aspicot — Insecte / Poison
- 019. Coconfort — Insecte / Poison
- 020. Dardargnan — Insecte / Poison
- 021. Roucool — Normal / Vol
- 022. Roucoups — Normal / Vol
- 023. Roucarnage — Normal / Vol
- 024. Wattouat — Électrik
- 025. Lainergie — Électrik
- 026. Pharamp — Électrik
- 027. Ratentif — Normal
- 028. Miradar — Normal
- 029. Rozbouton — Plante / Poison
- 030. Rosélia — Plante / Poison
- 031. Roserade — Plante / Poison
- 032. Magicarpe — Eau
- 033. Léviator — Eau / Vol
- 034. Opermine — Roche / Eau
- 035. Golgopathe — Roche / Eau
- 036. Stari — Eau
- 037. Staross — Eau / Psy
- 038. Flabébé — Fée
- 039. Floette — Fée
- 040. Florges — Fée
- 041. Cabriolaine — Plante
- 042. Chevroum — Plante
- 043. Psystigri — Psy
- 044. Mistigrix — Psy
- 045. Hélionceau — Feu / Normal
- 046. Némélios — Feu / Normal
- 047. Pandespiègle — Combat
- 048. Pandarbare — Combat / Ténèbres
- 049. Miamiasme — Poison
- 050. Miasmax — Poison
- 051. Dedenne — Électrik / Fée
- 052. Pichu — Électrik
- 053. Pikachu — Électrik
- 054. Raichu — Électrik
- 055. Mélo — Fée
- 056. Mélofée — Fée
- 057. Mélodelfe — Fée
- 058. Mimigal — Insecte / Poison
- 059. Migalos — Insecte / Poison
- 060. Abo — Poison
- 061. Arbok — Poison
- 062. Abra — Psy
- 063. Kadabra — Psy
- 064. Alakazam — Psy
- 065. Fantominus — Spectre / Poison
- 066. Spectrum — Spectre / Poison
- 067. Ectoplasma — Spectre / Poison
- 068. Venipatte — Insecte / Poison
- 069. Scobolide — Insecte / Poison
- 070. Brutapode — Insecte / Poison
- 071. Monorpale — Acier / Spectre
- 072. Dimoclès — Acier / Spectre
- 073. Exagide — Acier / Spectre
- 074. Chétiflor — Plante / Poison
- 075. Boustiflor — Plante / Poison
- 076. Empiflor — Plante / Poison
- 077. Feuillajou — Plante
- 078. Feuiloutan — Plante
- 079. Flamajou — Feu
- 080. Flamoutan — Feu
- 081. Flotajou — Eau
- 082. Flotoutan — Eau
- 083. Méditikka — Combat / Psy
- 084. Charmina — Combat / Psy
- 085. Dynavolt — Électrik
- 086. Élecsprint — Électrik
- 087. Tarsal — Psy / Fée
- 088. Kirlia — Psy / Fée
- 089. Gardevoir — Psy / Fée
- 090. Gallame — Psy / Combat
- 091. Malosse — Ténèbres / Feu
- 092. Démolosse — Ténèbres / Feu
- 093. Tylton — Normal / Vol
- 094. Altaria — Dragon / Vol
- 095. Nanméouïe — Normal
- 096. Fluvetin — Fée
- 097. Cocotine — Fée
- 098. Sucroquin — Fée
- 099. Cupcanaille — Fée
- 100. Évoli — Normal
- 101. Aquali — Eau
- 102. Voltali — Électrik
- 103. Pyroli — Feu
- 104. Mentali — Psy
- 105. Noctali — Ténèbres
- 106. Phyllali — Plante
- 107. Givrali — Glace
- 108. Nymphali — Fée
- 109. Laporeille — Normal
- 110. Lockpin — Normal
- 111. Polichombr — Spectre
- 112. Branette — Spectre
- 113. Sorbébé — Glace
- 114. Sorboul — Glace
- 115. Sorbouboul — Glace
- 116. Chamallot — Feu / Sol
- 117. Camérupt — Feu / Sol
- 118. Hippopotas — Sol
- 119. Hippodocus — Sol
- 120. Rototaupe — Sol
- 121. Minotaupe — Sol / Acier
- 122. Mascaïman — Sol / Ténèbres
- 123. Escroco — Sol / Ténèbres
- 124. Crocorible — Sol / Ténèbres
- 125. Machoc — Combat
- 126. Machopeur — Combat
- 127. Mackogneur — Combat
- 128. Griknot — Dragon / Sol
- 129. Carmache — Dragon / Sol
- 130. Carchacrok — Dragon / Sol
- 131. Strassie — Roche / Fée
- 132. Ténéfix — Ténèbres / Spectre
- 133. Mysdibule — Acier / Fée
- 134. Absol — Ténèbres
- 135. Riolu — Combat
- 136. Lucario — Combat / Acier
- 137. Ramoloss — Eau / Psy
- 138. Flagadoss — Eau / Psy
- 139. Roigada — Eau / Psy
- 140. Carvanha — Eau / Ténèbres
- 141. Sharpedo — Eau / Ténèbres
- 142. Anchwatt — Électrik
- 143. Lampéroie — Électrik
- 144. Ohmassacre — Électrik
- 145. Minidraco — Dragon
- 146. Draco — Dragon
- 147. Dracolosse — Dragon / Vol
- 148. Bulbizarre — Plante / Poison
- 149. Herbizarre — Plante / Poison
- 150. Florizarre — Plante / Poison
- 151. Salamèche — Feu
- 152. Reptincel — Feu
- 153. Dracaufeu — Feu / Vol
- 154. Carapuce — Eau
- 155. Carabaffe — Eau
- 156. Tortank — Eau
- 157. Limonde — Sol / Électrik
- 158. Couafarel — Normal
- 159. Sepiatop — Ténèbres / Psy
- 160. Sepiatroce — Ténèbres / Psy
- 161. Venalgue — Poison / Eau
- 162. Kravarech — Poison / Dragon
- 163. Flingouste — Eau
- 164. Gamblast — Eau
- 165. Mucuscule — Dragon
- 166. Colimucus — Dragon
- 167. Muplodocus — Dragon
- 168. Cadoizo — Glace / Vol
- 169. Stalgamin — Glace
- 170. Oniglali — Glace
- 171. Momartik — Glace / Spectre
- 172. Blizzi — Plante / Glace
- 173. Blizzaroi — Plante / Glace
- 174. Grelaçon — Glace
- 175. Séracrawl — Glace
- 176. Insécateur — Insecte / Vol
- 177. Cizayox — Insecte / Acier
- 178. Scarabrute — Insecte
- 179. Scarhino — Insecte / Combat
- 180. Emolga — Électrik / Vol
- 181. Brutalibré — Combat / Vol
- 182. Brocélôme — Spectre / Plante
- 183. Desséliande — Spectre / Plante
- 184. Baggiguane — Ténèbres / Combat
- 185. Baggaïd — Ténèbres / Combat
- 186. Sonistrelle — Vol / Dragon
- 187. Bruyverne — Vol / Dragon
- 188. Trousselin — Acier / Fée
- 189. Funécire — Spectre / Feu
- 190. Mélancolux — Spectre / Feu
- 191. Lugulabre — Spectre / Feu
- 192. Ptéra — Roche / Vol
- 193. Ptyranidur — Roche / Dragon
- 194. Rexillius — Roche / Dragon
- 195. Amagara — Roche / Glace
- 196. Dragmara — Roche / Glace
- 197. Onix — Roche / Sol
- 198. Steelix — Acier / Sol
- 199. Galekid — Acier / Roche
- 200. Galegon — Acier / Roche
- 201. Galeking — Acier / Roche
- 202. Galvaran — Électrik / Normal
- 203. Iguolta — Électrik / Normal
- 204. Pitrouille — Spectre / Plante
- 205. Banshitrouye — Spectre / Plante
- 206. Embrylex — Roche / Sol
- 207. Ymphect — Roche / Sol
- 208. Tyranocif — Roche / Ténèbres
- 209. Grenousse — Eau
- 210. Croâporal — Eau
- 211. Amphinobi — Eau / Ténèbres
- 212. Hexadron — Combat
- 213. Marisson — Plante
- 214. Boguérisse — Plante
- 215. Blindépique — Plante / Combat
- 216. Airmure — Acier / Vol
- 217. Feunnec — Feu
- 218. Roussil — Feu
- 219. Goupelin — Feu / Psy
- 220. Draby — Dragon
- 221. Drackhaus — Dragon
- 222. Drattak — Dragon / Vol
- 223. Kangourex — Normal
- 224. Draïeul — Normal / Dragon
- 225. Terhal — Acier / Psy
- 226. Métang — Acier / Psy
- 227. Métalosse — Acier / Psy
- 228. Xerneas — Fée
- 229. Yveltal — Ténèbres / Vol
- 230. Zygarde — Dragon / Sol
On y retrouve une sélection assez hétéroclite de Pokémon, mais également des retours qui rendent hommage aux opus Pokémon X et Y.
Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Date de sortie : 16/10/2025