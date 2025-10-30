Pokédex complet de Légendes Pokémon Z-A : Tous les Pokémon disponibles à Illumis

Le Pokédex de Légendes Pokémon Z-A compte 230 Pokémon à la sortie, issues de différentes générations, sachant que d’autres seront ajoutés via le DLC déjà annoncé : Méga Dimension. Ce guide vous propose la liste complète des Pokémon de Légendes Pokémon Z-A, avec leurs noms, leur numérotation dans le Pokédex et leurs types principaux :

001. Germignon — Plante

002. Macronium — Plante

003. Méganium — Plante

004. Gruikui — Feu

005. Grotichon — Feu / Combat

006. Roitiflam — Feu / Combat

007. Kaiminus — Eau

008. Crocrodil — Eau

009. Aligatueur — Eau

010. Passerouge — Normal / Vol

011. Braisillon — Feu / Vol

012. Flambusard — Feu / Vol

013. Sapereau — Normal

014. Excavarenne — Normal / Sol

015. Lépidonille — Insecte

016. Pérégrain — Insecte

017. Prismillon — Insecte / Vol

018. Aspicot — Insecte / Poison

019. Coconfort — Insecte / Poison

020. Dardargnan — Insecte / Poison

021. Roucool — Normal / Vol

022. Roucoups — Normal / Vol

023. Roucarnage — Normal / Vol

024. Wattouat — Électrik

025. Lainergie — Électrik

026. Pharamp — Électrik

027. Ratentif — Normal

028. Miradar — Normal

029. Rozbouton — Plante / Poison

030. Rosélia — Plante / Poison

031. Roserade — Plante / Poison

032. Magicarpe — Eau

033. Léviator — Eau / Vol

034. Opermine — Roche / Eau

035. Golgopathe — Roche / Eau

036. Stari — Eau

037. Staross — Eau / Psy

038. Flabébé — Fée

039. Floette — Fée

040. Florges — Fée

041. Cabriolaine — Plante

042. Chevroum — Plante

043. Psystigri — Psy

044. Mistigrix — Psy

045. Hélionceau — Feu / Normal

046. Némélios — Feu / Normal

047. Pandespiègle — Combat

048. Pandarbare — Combat / Ténèbres

049. Miamiasme — Poison

050. Miasmax — Poison

051. Dedenne — Électrik / Fée

052. Pichu — Électrik

053. Pikachu — Électrik

054. Raichu — Électrik

055. Mélo — Fée

056. Mélofée — Fée

057. Mélodelfe — Fée

058. Mimigal — Insecte / Poison

059. Migalos — Insecte / Poison

060. Abo — Poison

061. Arbok — Poison

062. Abra — Psy

063. Kadabra — Psy

064. Alakazam — Psy

065. Fantominus — Spectre / Poison

066. Spectrum — Spectre / Poison

067. Ectoplasma — Spectre / Poison

068. Venipatte — Insecte / Poison

069. Scobolide — Insecte / Poison

070. Brutapode — Insecte / Poison

071. Monorpale — Acier / Spectre

072. Dimoclès — Acier / Spectre

073. Exagide — Acier / Spectre

074. Chétiflor — Plante / Poison

075. Boustiflor — Plante / Poison

076. Empiflor — Plante / Poison

077. Feuillajou — Plante

078. Feuiloutan — Plante

079. Flamajou — Feu

080. Flamoutan — Feu

081. Flotajou — Eau

082. Flotoutan — Eau

083. Méditikka — Combat / Psy

084. Charmina — Combat / Psy

085. Dynavolt — Électrik

086. Élecsprint — Électrik

087. Tarsal — Psy / Fée

088. Kirlia — Psy / Fée

089. Gardevoir — Psy / Fée

090. Gallame — Psy / Combat

091. Malosse — Ténèbres / Feu

092. Démolosse — Ténèbres / Feu

093. Tylton — Normal / Vol

094. Altaria — Dragon / Vol

095. Nanméouïe — Normal

096. Fluvetin — Fée

097. Cocotine — Fée

098. Sucroquin — Fée

099. Cupcanaille — Fée

100. Évoli — Normal

101. Aquali — Eau

102. Voltali — Électrik

103. Pyroli — Feu

104. Mentali — Psy

105. Noctali — Ténèbres

106. Phyllali — Plante

107. Givrali — Glace

108. Nymphali — Fée

109. Laporeille — Normal

110. Lockpin — Normal

111. Polichombr — Spectre

112. Branette — Spectre

113. Sorbébé — Glace

114. Sorboul — Glace

115. Sorbouboul — Glace

116. Chamallot — Feu / Sol

117. Camérupt — Feu / Sol

118. Hippopotas — Sol

119. Hippodocus — Sol

120. Rototaupe — Sol

121. Minotaupe — Sol / Acier

122. Mascaïman — Sol / Ténèbres

123. Escroco — Sol / Ténèbres

124. Crocorible — Sol / Ténèbres

125. Machoc — Combat

126. Machopeur — Combat

127. Mackogneur — Combat

128. Griknot — Dragon / Sol

129. Carmache — Dragon / Sol

130. Carchacrok — Dragon / Sol

131. Strassie — Roche / Fée

132. Ténéfix — Ténèbres / Spectre

133. Mysdibule — Acier / Fée

134. Absol — Ténèbres

135. Riolu — Combat

136. Lucario — Combat / Acier

137. Ramoloss — Eau / Psy

138. Flagadoss — Eau / Psy

139. Roigada — Eau / Psy

140. Carvanha — Eau / Ténèbres

141. Sharpedo — Eau / Ténèbres

142. Anchwatt — Électrik

143. Lampéroie — Électrik

144. Ohmassacre — Électrik

145. Minidraco — Dragon

146. Draco — Dragon

147. Dracolosse — Dragon / Vol

148. Bulbizarre — Plante / Poison

149. Herbizarre — Plante / Poison

150. Florizarre — Plante / Poison

151. Salamèche — Feu

152. Reptincel — Feu

153. Dracaufeu — Feu / Vol

154. Carapuce — Eau

155. Carabaffe — Eau

156. Tortank — Eau

157. Limonde — Sol / Électrik

158. Couafarel — Normal

159. Sepiatop — Ténèbres / Psy

160. Sepiatroce — Ténèbres / Psy

161. Venalgue — Poison / Eau

162. Kravarech — Poison / Dragon

163. Flingouste — Eau

164. Gamblast — Eau

165. Mucuscule — Dragon

166. Colimucus — Dragon

167. Muplodocus — Dragon

168. Cadoizo — Glace / Vol

169. Stalgamin — Glace

170. Oniglali — Glace

171. Momartik — Glace / Spectre

172. Blizzi — Plante / Glace

173. Blizzaroi — Plante / Glace

174. Grelaçon — Glace

175. Séracrawl — Glace

176. Insécateur — Insecte / Vol

177. Cizayox — Insecte / Acier

178. Scarabrute — Insecte

179. Scarhino — Insecte / Combat

180. Emolga — Électrik / Vol

181. Brutalibré — Combat / Vol

182. Brocélôme — Spectre / Plante

183. Desséliande — Spectre / Plante

184. Baggiguane — Ténèbres / Combat

185. Baggaïd — Ténèbres / Combat

186. Sonistrelle — Vol / Dragon

187. Bruyverne — Vol / Dragon

188. Trousselin — Acier / Fée

189. Funécire — Spectre / Feu

190. Mélancolux — Spectre / Feu

191. Lugulabre — Spectre / Feu

192. Ptéra — Roche / Vol

193. Ptyranidur — Roche / Dragon

194. Rexillius — Roche / Dragon

195. Amagara — Roche / Glace

196. Dragmara — Roche / Glace

197. Onix — Roche / Sol

198. Steelix — Acier / Sol

199. Galekid — Acier / Roche

200. Galegon — Acier / Roche

201. Galeking — Acier / Roche

202. Galvaran — Électrik / Normal

203. Iguolta — Électrik / Normal

204. Pitrouille — Spectre / Plante

205. Banshitrouye — Spectre / Plante

206. Embrylex — Roche / Sol

207. Ymphect — Roche / Sol

208. Tyranocif — Roche / Ténèbres

209. Grenousse — Eau

210. Croâporal — Eau

211. Amphinobi — Eau / Ténèbres

212. Hexadron — Combat

213. Marisson — Plante

214. Boguérisse — Plante

215. Blindépique — Plante / Combat

216. Airmure — Acier / Vol

217. Feunnec — Feu

218. Roussil — Feu

219. Goupelin — Feu / Psy

220. Draby — Dragon

221. Drackhaus — Dragon

222. Drattak — Dragon / Vol

223. Kangourex — Normal

224. Draïeul — Normal / Dragon

225. Terhal — Acier / Psy

226. Métang — Acier / Psy

227. Métalosse — Acier / Psy

228. Xerneas — Fée

229. Yveltal — Ténèbres / Vol

230. Zygarde — Dragon / Sol

On y retrouve une sélection assez hétéroclite de Pokémon, mais également des retours qui rendent hommage aux opus Pokémon X et Y.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.