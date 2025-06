L’impressionnant Crimson Desert pourrait sortir durant le mois de novembre après une très longue attente

Le jeu d’aventure à ne pas manquer en cette fin d’année ?

Si l’on en croit les informations du site, il faudra donc bien compter sur la présence de Crimson Desert en cette fin d’année 2025. Rien n’est encore tout à fait officiel, mais MTN indique avoir interview Pearl Abyss à ce propos, qui lui aurait confirmé que la date de sortie de Crimson Desert serait provisoirement fixée au 2 novembre prochain. On notera le conditionnel ici, le studio étant visiblement dans l’attente de pouvoir confirmer cette date avant d’en faire une annonce officielle.

Le créneau serait en tout cas idéal pour ce Crimson Desert, qui arriverait juste avant les fêtes et qui profiterait pour le moment d’un calendrier plutôt dégagé, du moins en ce qui concerne les jeux d’action et d’aventure de son genre. On devrait sans doute le revoir lors de la prochaine Gamescom et puisque le jeu multiplie les apparitions dans les différents salons de l’industrie, on peut également penser qu’il est presque prêt, rendant cette date tout à fait crédible.

Guettons donc une annonce de la part de Pearl Abyss dans les prochains jours et les prochaines semaines.