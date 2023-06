Like A Dragon Gaiden confirme sa date avec du gameplay

Like A Dragon Gaiden nous présente l’Agent Joryu

Pour rappel, il s’agit d’une aventure plus courte que d’habitude (la moitié du contenu d’un épisode classique) et cela permettra de faire le lien entre Yakuza 6 et Like A Dragon 8 où Kiryu fera son grand retour sous une forme surprenante.

On retrouve donc le mythique Kazuma Kiryu tel qu’on l’avait laissé dans le trailer d’annonce de Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, c’est à dire lorsqu’il reçoit une nouvelle mission de protection alors qu’il tente toujours de se faire passer pour mort.

Si vous n’aviez pas suivi, cette aventure reprendra la formule classique de la saga anciennement connue sous le nom de Yakuza. On retrouve donc le style action avec beaucoup de bagarre, et Kiryu, ou Joryu comme il se fait désormais surnommer, aura d’ailleurs deux styles de combat à sa disposition.

On aura donc le gameplay habituel surnommé Yakuza mais aussi un style Agent qui lui permettra d’être un peu plus subtil (mais pas trop) en utilisant des gadgets technologiques tels que des câbles pour attraper et électrifier les ennemis et les objets à leur envoyer en pleine tête.

En plus de pouvoir découvrir du gameplay, le trailer permet aussi de nous montrer quel sera le bonus de précommande, le Pack Combattant légendaire. Like A Dragon Gaiden aura une activité annexe intitulée le Château et qui nous fera faire des combats en arène. Et le DLC apportera trois boss supplémentaires qui sont Goro Majima, Taiga Saejima et Daigo Doejima.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira donc le 9 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et si vous êtes déçus de ne pas en savoir plus sur ce jeu ou sur Like A Dragon 8, rassurez-vous puisque Ryu ga Gotoku Studio aura sa propre présentation la semaine prochaine, le 16 juin.