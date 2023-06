Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name fuite sur le PlayStation Store avec sa date et plein de détails

Agent Kiryu

Plusieurs images ont été relayées mais on se contentera de vous livrer les informations les plus importantes ici avec tout d’abord la date de sortie de ce Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, qui est maintenant attendu pour le 9 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Une description du jeu a aussi été partagée et nous permet d’en apprendre plus sur cet épisode un peu à part, qui fera le lien entre les jeux centrés sur Kazuma Kiryu et Like a Dragon 8. On retrouvera donc notre ancien Yakuza sous un nouveau nom, « Joryu », qu’il utilise pour cacher son identité tant qu’un mystérieux ennemi tente de l’attirer hors de sa cachette.

Notre héros disposera de deux styles de combat, « Yakuza » et « Agent ». Le premier sera un style traditionnel pour les jeux de la série, très agressif, tandis que le second sera plus porté sur la vitesse et l’utilisation de gadgets de haute technologie. On peut aussi voir qu’il y aura de la coop locale à deux, tandis que les mini-jeux typiques de la série sont encore présents, avec du karaoke et compagnie.

On attend maintenant le reveal officiel qui ne devrait plus tarder.