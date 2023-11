Like a Dragon Gaiden : Que vaut ce spin-off ? Les premiers tests sont tombés

Un épisode qui ne bouleverse pas les codes

Les premiers avis sur ce Like a Dragon Gaiden sont tombés, et ils sont plutôt positifs même si l’on note des réactions un peu plus tièdes qui ont tendance à pointer du doigt un épisode sans surprises, du moins pour ce qui est du gameplay.

Kotaku souligne néanmoins que le style de combat « Agent » diversifie quelque peu l’expérience, quand bien même cette dernière reste très ancrée sur acquis de la saga et ne prend pas beaucoup de risques. Siliconera a du mal à voir cet épisode comme un standalone tant il semble avoir été retiré de Infinite Wealth pour être allongé, tandis que nos confrères d’IGN France soulignent un certain sentiment de « réchauffé dans le gameplay », contrebalancé par une intrigue qui relève largement le niveau pour les fans. Et c’est peut-être ce que ces derniers attendaient, avant un épisode plus ambitieux.

Tout cela permet néanmoins à Like a Dragon Gaiden de récolter, à l’heure où l’on écrit ces lignes, une moyenne de 79 sur Metacritic et sur Open Critic, ce qui reste positif. Quant à notre test, encore un peu de patience, car s’il est en chemin, nous n’avons reçu le code que tardivement et le jeu demande un petit moment avant d’en voir le bout. Il sera donc disponible prochainement sur le site. Soyez au rendez-vous !

Like a Dragon Gaiden sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.