Accueil » Actualités » Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un autre spin-off Yakuza pour 2023

Et de trois, avec Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ce sont donc trois jeux Yakuza qui ont été dévoilés ces dernières heures, lors du State of Play ou du RGG Summit 2022, en plus du changement de nom occidental pour la série.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name à la recherche du titre le plus long

Si la sortie du remake du spin-off Yakuza Ishin! ne vous suffit pas en février prochain, sachez qu’il ne s’agira pas du seul titre de la licence à sortir en 2023 puisque Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name arrivera lui aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Décidément, la fin des aventures de Kazuma Kiryu n’avait absolument rien de finale puisqu’il reprend du service de plus belle après son rôle plus secondaire dans Yakuza 7. Et pour ne vraiment pas lui laisser de répit, ce jeu servira à faire le pont entre Yakuza 6 et Like a Dragon 8, en suivant de son point de vue les évènements de Yakuza: Like a Dragon (ça va on a bien perdu tout le monde avec les noms ?).

Le titre japonais du jeu est d’ailleurs « Ryu Ga Gotoku 7 Gaiden » pour bien marquer le lien entre les deux et en effet, cette vidéo d’annonce nous le montre en 2018 durant sa disparition, quand il avait abandonné son identité pour prendre celle de Joryu. Toujours caché grâce au clan Daidoji, son ancienne vie ne l’a pas vraiment quitté et il continue de faire des jobs pour eux, sans avoir de contacts avec ses êtres chers.

Pendant ce temps-là, à Kiryu Cruz

La cinématique d’annonce le montre en train d’être recruté pour s’occuper de la protection d’un certain individu que l’on suppose être Masaru Watase vu la période et l’enjeu de sa mission. On se demande donc à quel point Ryu Ga Gotoku Studios va s’amuser à nous faire revivre des séquences mémorables avec la perspective de Kiryu.

Chose d’autant plus intéressante que pour l’occasion, on revient à la formule classique des Yakuza orientés action-aventure et non RPG, avec donc des combats au gameplay plus dynamiques. Le producteur du jeu Masayoshi Yokoyama préfère tempérer nos attentes en nous prévenant que si l’on retrouvera toutes les composantes habituelles d’un jeu Yakuza, il ne représentera que la moitié de volume de contenu d’un épisode principal.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name est donc prévu pour 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam comme Windows Store) et on espère qu’il répondra surtout à la question de l’improbable coupe de cheveux de Kiryu dans Like a Dragon 8.