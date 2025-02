Lies of P: Overture : Le DLC et préquelle des aventures du jeune pantin s’affiche dans un story trailer

Concerto pour deux lames

Si vous avez terminé l’aventure principale de Lies of P, vous avez été témoin des dégâts causés par l’horrible Frénésie des marionnettes, et ce notamment dans la ville de Krat. Dans le DLC « Overture », on effectue un bon dans le passé et nous nous retrouvons à la Belle époque, fin du XIXe siècle, au sein d’une version bien différente de la cité.

Ce voyage dans le temps sera possible grâce à la récupération d’un mystérieux artefact. Et si l’on a déjà pu croiser des rôdeurs, l’intrigue de cette extension sera liée à la Rôdeuse légendaire. On semble d’ailleurs faire équipe avec puisque on la voit combattre avec notre héros.

Bien des mystères qui ne demandent qu’à être élucidés seront sans nul doute rencontrés dans ce DLC dont on nous promet des conséquences suites à certaines de nos décisions. On demande à voir mais ce qui devrait être certain c’est la part belle faite à encore plus de mouvements spectaculaires et à un bestiaire forcément un peu plus renouvelé si les marionnettes se tiennent cette fois tranquille.

Les nouvelles images mises à part, on reste donc forcément un peu sur notre faim puisque nous n’avons assisté qu’à trop peu de gameplay et nous savons déjà que la sortie sera pour cet été.

Néanmoins, l’attente grandit petit à petit pour ce Lies of P: Overture qui arrivera sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.