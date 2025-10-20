Les studios AAA devraient aussi développer de plus petits jeux, selon une ex-reponsable chez Santa Monica Studios (God of War)

Viser plus petit, tant que l’expérience reste plaisante

Au lieu de viser toujours plus gros, il faut peut-être penser à réfléchir plus petit. C’est ce que Meghan Morgan Juinio indique à Game Developer lors d’un entretien effectué à la Gamescom Asia, où l’ex-employée de Santa Monica Studio dit que même s’il y a évidemment un intérêt à continuer les gros AAA comme God of War et compagnie, les studios en charge de ces projets gagneraient à développer des jeux AA, voire des titres avec encore un peu moins de budget :

« Je pense aussi que ces grands acteurs ont l’opportunité de se diversifier en jeux double-A et en simple-A, et peut-être aussi en indépendant. Quelle taille, quelle forme cela prend-il ? Je ne sais pas […] mais je pense que nous devons regarder au-delà de la réaction instinctive de la pandémie et des deux années qui ont suivi et réfléchir sérieusement à qui nous voulons être ? Quel type de produit voulons-nous proposer ? »

Cela aiderait aussi à proposer des jeux vendus moins chers, et peu importe si cela doit se faire en sacrifiant la partie technique, qui compterait moins pour le public aujourd’hui (ce que ne montrent pas vraiment les réactions autour du dernier Pokémon aujourd’hui) :

« Peu importe la forme. Je pense que les joueurs d’aujourd’hui sont un peu insensibles aux beaux graphismes, à la taille, à l’échelle et à la portée. C’est presque une évidence, non ? Si un jeu n’est pas amusant, peu importe sa beauté. S’il n’est pas captivant ou ne suscite pas d’accroche, il ne touchera pas les joueurs. »

Mais il est vrai que les studios AAA n’ont pas tout le temps besoin de créer des jeux à plus de 200 millions de dollars, et qu’il y a sans doute une économie de moyens à réaliser en alternant entre certaines échelles. Que le public soit réceptif ou non à la démarche, ça, ça reste à prouver.