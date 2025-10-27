Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 octobre (The Outer Worlds 2, ARC Raiders…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’un des mois les plus chargés de l’année se termine enfin, mais pas le temps de souffler pour autant. Pour cette dernière semaine d’octobre, il y a encore des sorties jeux vidéo à la pelle, dont beaucoup devraient se retrouver au pied du sapin d’ici quelques semaines. On fait le point sur les sorties à venir.
Les sorties de la semaine
L’une des sorties à ne pas rater sera celle de The Outer Worlds 2, nouveau RPG d’Obsidian qui ne chôme décidément pas en ce moment, tandis que les amateurs d’extraction shooter pourront se tourner vers ARC Raiders, jeu qui pourrait créer l’événement s’il est à la hauteur des attentes.
Voici les sorties jeux vidéo de la semaine à retenir :
27 octobre
28 octobre
- Wreckreation (PC, PS5, Xbox Series)
- Duet Night Abyss (PC, iOS, Android)
- Simon The Sorcerer Origins (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Guild Wars 2: Visions of Eternity (PC)
- Hyperdimension Neptunia Re;Birth: V Generation (PS4)
- Two Point Museum (Switch 2)
29 octobre
- The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dispatch (PC, PS5, épisodes 3 & 4)
30 octobre
- ARC Raiders (PC, PS5, Xbox Series)
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Mortal Kombat Legacy Kollection (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (PS5, Xbox Series)
- Asterix & Obelix – Mission Babylon (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- RoboCop: Rogue City Collection (PC, PS5, Xbox Series)
- Harvest Moon: Home Sweet Home (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Majogami (PC, Switch, Switch 2)
31 octobre
- Tales of Xillia Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Mina the Hollower (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Paw Patrol Rescue Wheels Championship (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
