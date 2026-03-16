Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 mars 2026 (Crimson Desert, Death Stranding 2 PC…)
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Rédigé par Alexis
Nous y voilà. Après avoir bien préchauffé avec déjà des titres majeurs à noter dès le début du mois de mars 2026, cette nouvelle semaine signe avant toute chose la commercialisation tant attendue d’un des plus gros projets de cette décennie, avec toute la crainte et l’excitation qui vient avec. Cette disponibilité s’accompagne du lancement d’un free-to-play qui lui aussi s’est fait désirer, ou encore du portage PC d’un des plus beaux jeux de la PS5. Voyons ensemble les prochaines nouveautés que nous allons pouvoir lancer.
Les sorties de la semaine
On n’en est clairement pas au point d’un GTA VI, mais Crimson Desert réussit quand même à centraliser sur lui une telle attente qu’il incarne logiquement la tête d’affiche des sorties jeux vidéo de ce début d’année. Après de longues années de développement et quelques reports, le voici enfin, et le public attend impatiemment de le juger sur pièce.
Cette semaine nous amène le régressif Starship Troopers: Ultimate Bug War! (par les créateurs de Warhammer 40,000: Boltgun et édité par Dotemu), le free-to-play The Seven Deadly Sins: Origin va enfin pouvoir se lancer, et le très bon et toujours aussi discuté Death Stranding 2 On The Beach déboule sur PC.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
16 mars
- The Seven Deadly Sins: Origin (PC, PS5)
- Starship Troopers: Ultimate Bug War! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
17 mars
- Dread Delusion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One)
- MLB The Show 26 (PS5, Xbox Series, Switch)
- Fallen Tear: The Ascension (PC, accès anticipé)
18 mars
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Switch 2)
- Goritaire (PC, iOS, Android, PS5, PS4, Switch)
19 mars
- Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series)
- Death Stranding 2 On The Beach (PC)
- Dragonkin: The Banished (PC, PS5, Xbox Series)
20 mars
- Coffee Talk (iOS, Android)
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