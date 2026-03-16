Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 mars 2026 (Crimson Desert, Death Stranding 2 PC…)

Les sorties de la semaine

On n’en est clairement pas au point d’un GTA VI, mais Crimson Desert réussit quand même à centraliser sur lui une telle attente qu’il incarne logiquement la tête d’affiche des sorties jeux vidéo de ce début d’année. Après de longues années de développement et quelques reports, le voici enfin, et le public attend impatiemment de le juger sur pièce.

Cette semaine nous amène le régressif Starship Troopers: Ultimate Bug War! (par les créateurs de Warhammer 40,000: Boltgun et édité par Dotemu), le free-to-play The Seven Deadly Sins: Origin va enfin pouvoir se lancer, et le très bon et toujours aussi discuté Death Stranding 2 On The Beach déboule sur PC.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

16 mars

17 mars

Dread Delusion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One)

MLB The Show 26 (PS5, Xbox Series, Switch)

Fallen Tear: The Ascension (PC, accès anticipé)

18 mars

19 mars

20 mars