Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words

Un concept déjà addictif… pour les anglophones

Et puisqu’on a tendance à coller des mécaniques de rogue-like à n’importe quel genre et à n’importe quel concept, pourquoi pas celui du Scrabble ? C’est un peu le concept de Beyond Words, dans lequel vous allez devoir créer des combos de mots pour parvenir à bout des niveaux, tout en profitant de modificateurs et de bonus spéciaux, avec des règles qui vont changer la dynamique des parties.

Pas question d’un Scrabble pépère ici, puisque l’on trouvera même une trentaine de boss à affronter, ainsi que des défis chronométrés et des parties générées de manière aléatoire pour sans cesse renouveler l’intérêt.

Seul hic dans tout cela (sans compter le fait que le jeu utilise des artworks générés par intelligence artificielle), seule une version anglaise est annoncée pour le moment, avec une démo déjà disponible sur Steam. Autant dire qu’il vaut mieux être à l’aise avec cette langue, en attendant de savoir si une version française verra le jour.

Beyond Words devrait être disponible dès le début d’année 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.