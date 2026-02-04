Les 30 ans de la licence Pokémon vont démarrer avec une vidéo spéciale qui sera diffusée lors du Super Bowl

Rondoudou prépare son feat avec Bad Bunny

Pas encore de Pokémon Presents à l’horizon, mais la licence Pokémon va faire parler d’elle d’ici quelques jours devant une audience pour le moins colossale. The Pokémon Company s’est en effet réservé un créneau pour le Super Bowl LX, qui aura lieu ce dimanche 8 février (le lundi tôt dans la nuit pour nous), afin d’y diffuser une vidéo dont le contenu reste encore inconnu pour le moment (si ce n’est que l’on y verra un Rondoudou).

On pourra peut-être faire le lien avec une annonce autour de la musique, étant donné le Pokémon utilisé ici et le fait que la saga a été au cœur de plusieurs singles de pop stars dernièrement, d’Ed Sheeran à Katy Perry.

Un grand coup de com’ pour The Pokémon Company, étant donné l’audience du Super Bowl et ce qu’il en coûte pour apparaitre avant, pendant ou après le match et les célébrations. On mise assez peu sur une annonce liée à des jeux vidéo ici, mais cela lancera au moins les festivités du trentième anniversaire de la saga. Et puisque généralement, l’entreprise aime bien communiquer à la fin du mois de février, on peut sans doute s’attendre à d’autres annonces dans les prochains jours.