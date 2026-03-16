LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir prend un peu d’avance, le Bat-signal sera actif une semaine plus tôt

La Switch 2 devra cependant patienter plus longtemps

Initialement, LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir devait nous arriver le 29 mai prochain. Mais ça, c’était avant, puisque TT Games prend un peu d’avance sur son planning et prévoit désormais de sortir le jeu une semaine plus tôt, donc le 22 mai. Ce qui veut aussi dire que celles et ceux qui précommandent l’édition Deluxe du titre pourront profiter de l’accès anticipé de 72 heures dès le 19 mai.

Cependant, cette nouvelle date ne concerne que les versions PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 n’est pas annulée pour autant, mais le studio nous prévient qu’elle n’a pas encore de date de sortie fixe. Il s’engage néanmoins à ce qu’elle soit disponible dans le courant de l’année 2026, sans plus de précision pour l’instant.

Pour rappel, LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir proposera une aventure qui mélangera les différents films, séries et comics autour de l’univers du personnage culte, avec tout l’humour de la licence LEGO pour s’adresser aussi bien aux fans du Chevalier Noir qu’à un plus jeune public.