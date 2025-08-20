LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ne devrait compter que sept personnages jouables, d’après la FAQ du jeu

La Batcave va sonner creux

Voilà une information qui en refroidira beaucoup. Alors que la foule est en liesse depuis l’annonce de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, il semblerait que ce qui participe au charme des jeux LEGO ne soit pas reconduit à l’occasion de cette prochaine production de TT Games. En effet, d’après les indications de la FAQ relayées par TheGamer, seuls sept personnages seraient jouables.

On retrouvera la Bat-family, avec Robin, Nightwing et Batgirl, mais aussi Jim Gordon, Catwoman et Talia al Ghul. Tremblement de terre chez les fans qui ont l’habitude de compter sur des dizaines et des dizaines de personnages, comme dans LEGO Star Wars: Skywalker Saga qui, selon comment on compte, peut même atteindre un total dépassant les 300 figurines. Il est vrai que cela garantit un fan service conséquent, en pouvant même incarner des personnages que l’on voit deux minutes dans un film, tout en bénéficiant de multiples pouvoirs et autres possibilités de gameplay.

Certes, Batman dispose par exemple d’une Batgriffe, Catwoman de son fouet, et Gordon d’un spray, mais un tel virage dans le contenu ne passe pas inaperçu. Plusieurs explications sont possibles, comme une aventure au scope plus resserré, permettant des séquences plus maîtrisés avec un gameplay bien précis à exploiter. Il vaut peut-être mieux un Batou au panel de mouvements complet que plein de héros où il suffit de marteler une touche pour combattre et en utiliser une autre pour se servir des aptitudes spéciales.

Une autre éventualité, sans doute moins plausible, réside dans le fait que le chiffre sept ne prend pas en compte les éventuelles déclinaisons pour chaque héros, et surtout Batman, finalement. Il faut dire que plusieurs décennies d’histoire, ça en fait des costumes, et donc des gadgets et autres coups de pouce pour notre Chevalier Noir.

Toujours est-il que, à moins d’un démenti, c’est la base sur laquelle semble construit le gameplay de ce prochain titre. Et côté méchant, on a la confirmation que nous affronterons Le Joker, Le Pingouin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane, et bien d’autres. Des personnages que l’on ne contrôlera pas, donc.

Rappelons que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight arrivera en 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.