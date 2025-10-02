Légendes Pokémon Z-A fait le tour du propriétaire dans une grosse vidéo de présentation

Dernier récap’ avant la sortie

Dans cette vidéo doublée en français par une voix bien connue (celle de Donald Reignoux), Légendes Pokémon Z-A en montre beaucoup. Vous pourrez ici rattraper toutes les informations essentielles à connaître sur cet épisode, comme sur son cadre ou son gameplay, ainsi que sur les Pokémon que vous allez croiser dans les ruelles d’Illumis.

Cette ville sera un terrain de chasse assez particulier, avec des zones spéciales où capturer certains Pokémon. La vidéo offre un bon récapitulatif des nouveautés du système de combat en temps réel, qui va changer les habitudes acquises jusqu’ici. Il faudra ensuite vous mesurer aux adversaires sur votre route de la Royale Z-A, une compétition dont il va falloir gravir les rangs.

Légendes Pokémon Z-A sera disponible dès le 16 octobre sur Nintendo Switch 1 et 2. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, vous pouvez encore consulter notre récent aperçu.