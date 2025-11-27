Le studio Splash Damage (Gears Tactics) va perdre une grande partie de ses employés après avoir quitté Tencent

Dernière étape avant la fermeture ?

Splash Damage est aujourd’hui au bord du gouffre. L’annonce provient du studio en lui-même via LinkedIn, où l’on apprend qu’une vague de licenciement se prépare (après une consultation des équipes obligatoire liée aux lois britanniques). Tout le monde au sein du studio serait ici en danger :

« Ce fut une décision difficile à prendre, mais nous pensons qu’elle est nécessaire pour que Splash Damage puisse rester agile et adaptable sur un marché particulièrement difficile. Nous savons que ce type de changement est éprouvant et nous ferons tout notre possible pour accompagner nos collaborateurs avec honnêteté et bienveillance tout au long de ce processus. Nous nous engageons à explorer toutes les pistes pour fidéliser nos talents et à veiller à ce que les personnes concernées bénéficient d’un soutien concret. »

Comme d’habitude avec ce genre d’annonces, difficile de croire en tout bonne foi que le studio pourra se relever après cela, même si l’on ignore encore l’ampleur de cette vague de licenciements à l’échelle de Splash Damage. Entre les annulations de projets et maintenant cela, l’avenir ne semble pas très glorieux pour un studio qui s’apprêtait à fêter ses 25 ans d’existence.