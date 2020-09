Gears Tactics débarquera le 10 novembre sur Xbox Series X | S et Xbox One

Beaucoup de jeux ont profité de l’annonce de la date de sortie de la Xbox Series X en ce mercredi 9 septembre pour soit confirmer la leur, soit la dévoiler. C’est le cas de Gears Tactics qui, déjà disponible depuis le 28 avril sur PC, débarquera sur les bécanes next-gen de Microsoft.

And in even bigger news…#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK

