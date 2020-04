Attendu sur PC ce 28 avril puis plus tard dans l’année sur Xbox One, Gears Tactics est un nouvel épisode à la célèbre licence de Microsoft et va emprunter un autre genre. Le shooter habituel est laissé de côté pour proposer un jeu de combat tactique au tour par tour quelque peu inspiré de la franchise XCOM.

Malgré quelques imperfections et une progression assez lourde, il faut avouer que cette prise de risque est réussie. Les mécaniques fonctionnent bien, le lore de Gears est développé comme il faut et surtout, il reste très fidèle à son patrimoine. On vous en parle dans cette vidéo qui sert de complément à notre test écrit.