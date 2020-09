Gears Tactics : La version consoles se montre plus en détail

Cinq épisodes après le lancement de Gears of War en 2006, on peut dire que la licence de Microsoft est toujours une référence en matière de Third Person Shooter explosif. D’un autre coté, on peut dire qu’elle n’a plus grand chose à nous apprendre sur le jeu d’action, d’une certaine façon, malgré l’excellence du cinquième volet. C’est probablement de ce constat qu’est né Gears Tactics.

À l’heure pour la nouvelle génération

Dernier épisode en date de la série, Gears Tactics prend le pari osé de s’écarter de la route tracée par Epic Games en 2006. Fini l’action donc, et bonjour à de la stratégie au tour par tour, dans un genre qui rappelle beaucoup celui de XCOM. Le résultat, s’il ne plait pas à tout le monde, rivalise néanmoins de bonnes idées. Le titre de The Coalition nous a d’ailleurs relativement conquis en avril dernier, malgré une certaine répétitivité. En témoigne notre test.

Initialement paru sur PC, Gears Tactics devait par la suite rejoindre la bibliothèque de la Xbox One. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera aussi disponible au lancement de la Xbox Series X | S. Une version qui s’illustre pour la première fois cette semaine, via un trailer qui met l’accent sur ses diverses nouveautés. Notamment de l’équipement plus puissant, un nouveau personnage jouable, ou encore des ennemis plus malins.

L’autre bonne nouvelle, c’est que cette version sera optimisée pour la nouvelle génération de consoles, mais aussi qu’elle bénéficiera du Smart Delivery. De quoi laisser le temps aux petits budgets de s’adapter. Quoi qu’il en soit, Gears Tactics sortira le 10 novembre sur Xbox One ainsi que Xbox Series X | S.