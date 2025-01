Le jeu d’action en coopération Transformers Reactivate est annulé, le studio Splash Damage

Le studio enchaîne les projets compliqués

Pour celles et ceux qui découvrent le studio, Splash Damage est une entreprise vieille de plus de deux décennies, principalement connu comme un studio prêt à filer un coup de main sur certaines grandes licences. Il a notamment œuvré sur la série Wolfenstein ainsi que sur la série des Gears après Gears of War 4, ainsi que sur Halo: The Master Chief Collection. Fin 2022, il annonçait en grandes pompes son jeu Transformers durant la cérémonie des Game Awards via un premier teaser nous montrant l’ambition de ce projet, qui devait nous placer dans la peau, ou les rouages, des célèbres Autobots ainsi que des humains à leurs côtés.

Mais le studio n’a plus donné de nouvelles à propos de ce jeu jusqu’à aujourd’hui. Et ce n’est pas une heureuse annonce qu’il a à nous partager. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, on apprend que le développement de Transformers Reactivate est complétement annulé et que Splash Damage allait devoir licencier plusieurs personnes au sein de ses équipes :

« Aujourd’hui, nous avons une nouvelle très difficile à partager, la décision a été prise de mettre fin au développement de Transformers Reactivate. Cela signifie que nous allons réduire nos effectifs pour recentrer nos efforts sur d’autres projets. Malheureusement, malgré tous les efforts, un certain nombre de postes au sein du studio risquent désormais d’être supprimés. »

Rappelons que le studio n’a guère eu plus de chances avec Outcasters, son dernier jeu sorti en 2020. Un titre multijoueur qui a eu la malchance d’être une exclusivité Google Stadia, ce qui ne l’a pas beaucoup aidé. La situation ne semble donc pas s’arranger pour Splash Damage et on ignore encore combien de personnes seront renvoyées.