Le studio Nova-box (Echoes, Along the Edge) dévoile son prochain visual novel, After the Wane

Récupérez Along the Edge gratuitement avant de découvrir ce nouveau jeu

After the Wane nous racontera l’histoire d’une jeune femme nommée Lena, qui se rend à la capitale pour vivre son rêve de danseuse. Tout ne va cependant pas se passer comme prévu, comme nous le montre le premier synopsis de cette aventure :

« Lena est une jeune danseuse avec des étoiles plein les yeux et de grands rêves. Cependant, dès qu’elle pose le pied dans la capitale, elle se retrouve prise au centre d’une querelle de clocher entre Fernand, le mystérieux directeur d’une maison de quartier et Déborah, la directrice d’une compagnie de danse élitiste qui a élu domicile dans un étrange théâtre. Tout cela a-t-il un lien quelconque avec sa mère, également danseuse, qui l’a abandonnée à la naissance ? Tiraillée entre son passé et son futur, Lena va devoir se rappeler de sa propre nature et tracer son chemin, tandis que des événements de plus en plus étranges se produisent autour d’elle… Le plus bizarre restant l’omniprésence d’une voix dans sa tête qu’elle semble être la seule à entendre. »

La danse sera un élément central dans ce titre puisque le studio a utilisé la rotoscopie pour animer plusieurs scènes de danse. Une fois encore, Nova-box nous propose un récit aux multiples embranchements, en nous laissant le soin de nous lier d’amitié avec qui on le souhaite. De quoi offrir une bonne rejouabilité. Et si ce premier aperçu vous met déjà l’eau à la bouche, vous pouvez consulter la page Steam du jeu avant de connaître la date de sortie d’After the Wane.

Par ailleurs, si vous découvrez le studio ou si vous n’avez pas encore découvert son jeu Along the Edge, sachez que ce dernier est disponible gratuitement sur Steam pendant encore quelques heures (jusqu’au 29 janvier à 19 heures) pour fêter les dix ans du titre.