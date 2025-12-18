Le Souls-like The Relic: First Guardian a une date de sortie et nous donne rendez-vous en mai prochain

Énième essai dans le genre, ou petite surprise ?

Le studio coréen Project Cloud Games a enfin des nouvelles concrètes à nous donner sur son prochain action-RPG. The Relic: First Guardian a aujourd’hui droit à une nouvelle bande-annonce qui ne montre certes presque rien si ce n’est quelques secondes de gameplay, mais qui a le mérite de confirmer sa date de sortie. Celui-ci sera donc disponible dès le 26 mai prochain, si aucun report n’est à signaler d’ici là.

Le studio insiste sur le fait que contrairement à d’autres Souls-like, The Relic: First Guardian proposera un gameplay plus dynamique dans la mesure où vos attaques ne viendront pas puiser dans votre barre d’endurance (seule la défense le fera). Le jeu comptera 5 familles d’armes et 12 arbres de compétences pour votre personnage, tout en poussant l’aspect narratif et un système de leveling via des Runes uniques à ramasser pour vous renforcer et faire face à plus de 70 boss.

The Relic: First Guardian est attendu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.