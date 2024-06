Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (Starship Troopers, Nikoderiko, Dredge, Goat Simulator 3…)

Cette fois-ci, le Future Games Show était animé par Roger Clark et Britt Baron, un autre duo de choc que l’on connait respectivement pour Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 et Tifa dans Final Fantasy VII Rebirth ou encore Justine dans la série Netflix Glow. Pour cette édition « plus ambitieuse que jamais« , plus de 40 jeux ont été montrés sur PC et consoles. Voici toutes les annonces du Future Games Show Summer Edition.

Bogdan’s Cross

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

La conférence a directement commencé avec une annonce, celle de Bogdan’s Cross, un jeu d’action aventure qui met en vedette un ours-berger. Oui oui, vous avez bien lu, notre ours est un berger qui va entreprendre un périlleux voyage pour devenir chevalier et découvrir l’histoire cachée qui façonne le destin de l’Ordre des Templiers… Une sortie sur PC via Steam et Epic Games Store est attendue.

First Dwarf

Plateformes : PC

: PC Date : 19 juin 2024 (accès anticipé)

Jouable aussi bien en solo qu’en coopération, First Dwarf n’est pas un titre nouveau mais il a été annoncé il n’y a pas si longtemps. C’est un titre qui mélange plusieurs genres, entre de l’action, du RPG, mais aussi du tower defense avec de la construction de base. On a pu apercevoir une nouvelle bande-annonce de gameplay qui se focalisait justement sur les mécaniques de construction de base. Sortie prévue dans quelques jours avec une démo déjà disponible.

Nobody Wants to Die

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 17 juillet 2024

New York 2329. Le thriller Nobody Wants to Die n’est pas nouveau et on l’a déjà aperçu à de nombreuses reprises dans des émissions cette année. On a pu apercevoir de nouveaux extraits de gameplay histoire de nous rappeler cette dystopie où l’immortalité est possible, bien que celle-ci ait un prix. Il arrivera le 17 juillet 2024.

Detective Dotson

Plateformes : PC

: PC Date : 2024

Assez discret depuis son annonce, Detective Dotson a profité du Future Games Show pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de gameplay. Tout en précisant son arrivée en 2024 sur PC et en confirmant une démo disponible dès maintenant, on a pu (re)découvrir son concept. Avec son univers indien, il faudra jouer les détectives pour percer le mystère du meurtre de son père, en usant d’ingéniosité et de déguisements.

Once Human

Plateformes : PC

: PC Date : 9 juillet 2024

Long segment pour un jeu qui n’avait pas grand-chose de nouveau à nous annoncer. Once Human, le jeu de survie multijoueur dans un univers post-apocalyptique, avait annoncé sa date de sortie hier, lors du Summer Game Fest. Mais comme il fait partie des jeux les plus attendus de la rédaction de GamesRadar, Derek, du studio Starry Studio, est venu présenter une nouvelle fois le concept du titre.

In Sink

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

On est ensuite repassé à une annonce de nouveau jeu, In Sink. Titre multijoueur clairement accès sur la coopération, celui-ci vous demandera d’être particulièrement coordonnés pour venir à bout de différents niveaux. En effet, pour venir à bout des énigmes, il sera obligatoire de bien synchroniser nos mouvements et bien communiquer. I Un prologue est jouable gratuitement dès maintenant.

DREDGE The Iron RIG

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 15 août

Véritable succès de la scène indépendante, allant même jusqu’à lancer la production d’un film, l’atypique DREDGE a dévoilé une nouvelle extension. The Irong Rig arrivera cet été et proposera de revisiter toutes les zones de base mais avec un nouveau but. Une bonne occasion de retourner sur les flots donc.

Parcel Corps

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 3 septembre 2024

Après un petit segment mash-up où l’on a pu apercevoir quelques jeux jouables, le délirant Parcel Corps est revenu pour annoncer sa date de sortie. Le rendez-vous est donné pour la rentrée, le 3 septembre, avec une démo jouable dès maintenant. Pour rappel, le concept vous demandera d’aller livrer des paquets en tant que coursier à vélo. Sauf que, pas le temps, il faut être rapide.

Screenbound

Plateformes : PC

: PC Date : Prochainement

Probablement le jeu indépendant que l’on a vu le plus pendant cette période de conférences. Il faut dire que le concept de Screenbound a de quoi faire tourner la tête, avec son concept de jeu de plateforme interdimensionnel, où l’on joue à la fois en vue à la première personne et sur une console portable. Une simple bande-annonce a été montrée.

Netflix Games

Petite apparition de Netflix qui est venu nous rappeler que la plateforme n’a pas comme seul objectif de diffuser des films et séries (et de les annuler). Quelques jeux viennent ou vont arriver, avec notamment Tales Of The Shire, Don’t Starve Together, Lab Rat, Rotwood, Harmonium: The Musical, The Dragon Prince ou encore plusieurs « Netflix Stories », avec par exemple, Emily in Paris.

Happy Bastards

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Qui a besoin d’expérience quand on est connu ? C’est la phrase d’accroche de Happy Bastards, un tout nouveau jeu dévoilé ce soir. Il s’agit d’un RPG tactique ironique où vous incarnez une bande d’imbéciles qui veulent à tout prix la gloire et la victoire. Le tout se déroule dans un monde ouvert. Notez qu’il s’agit d’ailleurs du nouveau jeu des créateurs de Operation: Tango.

The Relic First Guardian

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Prochainement

Titre assez énigmatique, The Relic: First Guardian a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay. Mais hormis nous rappeler qu’il s’agit d’un action RPG dans un univers de dark-fantasy, il n’a pas su nous montrer d’où il puise son originalité et semble simplement se ranger aux côtés « des autres Souls-like » à venir. Il devrait arriver d’ici l’année prochaine sur PC et console.

Hell of an Office

Plateformes : PC

: PC Date : Déjà dispo en accès anticipé

Hell of an Office est un jeu de plateforme où la précision est très importante, et où l’on pourrait y avoir un petit côté « The Floor is Labal ». La nouvelle bande-annonce était surtout là pour nous dire que le jeu est déjà jouable en accès anticipé sur Steam.

The Operator

Plateformes : PC

: PC Date : 2024

(Très) rapide passage pour The Operator qui a dévoilé une très courte nouvelle bande-annonce. Le jeu avait à cœur de nous rappeler qu’une démo était déjà disponible mais à part ça, rien de nouveau. Ceci dit, on vous conseille vraiment de vous intéresser à ce jeu atypique.

Deliver us Home

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Malgré sa recherche de solutions alternatives et une tentative désespérée de trouver un financement, le studio KeokeN Interactive fut obligé de vider tout son studio. Ultime essai pour sauver leur projet, Deliver us Home passera par la case Kickstarter. Un court teaser a été dévoilé pour montrer son ambiance et nous rappeler que la campagne sera lancée prochainement.

The Precinct

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 15 août 2024

Incarnez l’officier Nick Cordell Jr. dans The Precinct, un GTA-like qui fait clairement hommage aux premiers épisodes de Rockstar Games. Il est d’ailleurs présenté comme « une véritable ode aux films policiers classiques » et vous demandera de patrouiller dans les rues et de répondre aux appels pour combattre le crime. Courses-poursuites et fusillades au programme, avec une date de sortie annoncée au 15 août 2024.

Ones to Play

Motordoom (PC – Prochainement)

(PC – Prochainement) Angeline Era (PC – 2025)

(PC – 2025) 10 Dead Loves (PC – 2024)

(PC – 2024) Servonauts (PC, Switch – Prochainement)

(PC, Switch – Prochainement) Dystopika (PC – 2024)

(PC – 2024) Guntouchables (PC – Fin 2024)

(PC – Fin 2024) Wild Bastards (PC, PS5, Xbox Series, Switch en 2024)

(PC, PS5, Xbox Series, Switch en 2024) Metal Suits Counter Attack (PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Fin 2024)

Duck Detective: The Secret Salami

Plateformes : iOS – Android (déjà dispo sur PC et Switch)

: iOS – Android (déjà dispo sur PC et Switch) Date : Inconnue

Quand Return of the Obra Dinn rencontre Aggretsuko, c’est le pitch de Duck Detective: The Secret Salami, un jeu d’enquête qui est déjà disponible sur PC et consoles. Le titre était simplement là pour nous annoncer une venue sur les plateformes mobiles, sans plus de précision pour la période de sortie.

SacriFire

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : Inconnue

Décidément, Motoi Sakuraba est partout en ce moment puisqu’en plus de sa participation à la bande-son d’Alzara Radiant Echoes, le compositeur japonais va aussi composer pour SacriFire. Il s’agit là d’un autre hommage aux JRPG avec un style pixel-art (avec un peu de 3D) et des combats qui mêlent aussi bien du tour par tour que des phases d’action en temps réel. Le jeu est passé nous présenter un nouveau trailer afin de nous informer que son playtest était actuellement en cours.

Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 19 juin

Ce soir, on pouvait clairement compter sur les p’tits gars de Coffee Stain Studios pour nous proposer le moment insolite de la soirée. Goat Simulator 3 est venu nous annoncer un DLC, Multiverse of Nonsense, qui ajoutera de nouveaux contenus et de nouvelles choses à faire. Notre super chèvre pourra grimper une montagne et bien d’autres recoins. Et comme vous vous en doutez, le trailer vaut vraiment le coup d’être visionné.

Indie Elevator Pitch Vol.1

Le Future Games Show a décidément tenté plusieurs nouveaux segments pour regrouper encore plus de jeux. Le « Indie Elevator Pitch » avait pour objectif de présenter quatre jeux qui arriveront prochainement avec un (court) pitch des développeurs. Aucune annonce, juste un rappel de titres déjà connus, avec SCHiM (18 juillet), World’s Worst Handyman (septembre 2024), Judero (prochainement) et Hermit and Pig (prochainement)

Eriksholm The Stolen Dream

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Prochainement

Après ce petit segment avec quelques indépendants survolés, le Future Games Show est revenu avec son jingle World Premiere pour annoncer un nouveau jeu. Eriksholm The Stolen Dream se présente comme un jeu solo de stratégie furtif axé sur la narration avec une esthétique d’inspiration nordique du début des années 1900. Notez qu’il s’agit du premier jeu du studio River End Games, une récente équipe composée de vétérans de l’industrie.

Run From Mummies

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : Automne 2024

On a pu revoir un dénommé Run From Mummies, un titre qui nous demande de fuir…. les mamans. C’est un jeu d’action d’aventure coopératif en 2D, qui est jouable en solo ou jusqu’à 4 personnes qui nous parle de tourisme extrême. Le titre était là pour nous remontrer du gameplay et confirmer une arrivée cet automne.

Mandragora

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2024

Mandragora n’est pas un nouveau jeu, et il n’avait pas de date à nous confirmer non plus. Il était simplement présent pour nous annoncer un changement d’éditeur : désormais, ce n’est plus Marvelous Europe qui s’occupera d’éditer mais Knights Peak, ce nouveau label qui a justement été annoncé dans la soirée. Pour le reste, on est sur un action RPG en sidescrolling toujours prévu pour cette année sur PC et consoles.

Dustborn

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 20 août 2024

Red Thread Games a décidément très envie de parler de son jeu à deux mois de son lancement. Après avoir dévoilé une nouvelle cinématique à l’AG French Direct, Dustborn nous montre ici une séquence de gameplay. L’objectif ici, nous montrer la puissance des mots, où nos choix peuvent avoir un impact direct. On peut le voir ici, où une action différente aurait pu mener à d’autres conséquences.

Enter the Chronosphere

Plateformes : PC

: PC Date : Prochainement

Parmi les jeux un tant soit peu originaux à retenir de la conférence, on notera Enter the Chronosphere, qui se démarque aussi bien par sa direction artistique que son concept qui mélange du bullet-hell à du tour par tour, et un peu de roguelike. Le titre a justement montré son gameplay pour que l’on se fasse une meilleure idée de ce mélange des genres, mais aucune date de sortie n’a été dévoilée.

Toy Tactics

Plateformes : PC

: PC Date : Septembre 2024

Après avoir passé un petit moment en accès anticipé, le RTS Toy Tactics est venu préciser la sortie de sa version définitive, fixée au mois de septembre prochain. Vous contrôlez ici des mini-figurines sur des champs de batailles uniques sur lesquels il faudra utiliser les bonnes formations pour venir à bout de vos adversaires, le temps via des combats en temps réel et avec une physique très poussée.

Pneumata

Plateformes : Eté 2024

: Eté 2024 Date : PC – PS5 – Xbox Series

Très régulièrement repoussé, Pneumata était de la partie pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. D’abord prévu pour 2023, pour repoussé en fin de cette même année, puis à 2024 puis…. Bref, vous l’avez compris, on nous promet une arrivée pour cet été. S’il faudra encore attendre un peu pour être sûr que la fenêtre sera conservée, on peut tout de même profiter d’un peu de gameplay supplémentaire.

Linkito

Plateformes : PC

: PC Date : 23 juillet 2024

(Très) rapide passage pour le jeu de réflexion Linkito qui en a profité pour annoncer sa date de sortie. Si le rendez-vous est donné le 23 juillet pour sa version finale, une démo est maintenant disponible à l’occasion de l’arrivée prochaine du Steam Next Fest.

Sonokuni

Plateformes : PC

: PC Date : Prochainement

Parmi les histoires les plus surprenantes des conférences de cette année, on retrouve Sonokuni, un jeu développé par un groupe de Hip Hop japonais devenu studio de jeux vidéo, le Don Yasa Crew. Pour leur nouveau projet, ils ont décidé de s’inspirer d’Hotline Miami en y ajoutant de la mythologie nippone et du biopunk, le tout pour un jeu nerveux accompagné par une bande-son composée par le groupe évidemment.

Eternal Strands

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Quand Shadow of the Colossus et Zelda se rencontrent, cela donne Eternal Strands. Sauf que le twist ici, c’est que les interactions élémentaires auront un grand rôle. Après avoir dévoilé du gameplay à l’AG French Direct, le titre dévoile ici une nouvelle bande-annonce. Pas de vraie nouveauté ici mais de nouvelles séquences pour apprécier le gameplay et l’univers fantastique qui nous attend pour sa sortie l’année prochaine. On peut aussi apercevoir un peu la personnalisation et un boss dragon.

Unreal Engine 5

Décidément, le Future Games Show avait à cœur d’essayer de nouvelles choses. Entre ses segments de démos à découvrir, les jeux à surveiller et les nouveaux-mash-up, la conférence tente de dynamiser encore plus sa présentation. Ici, c’était une vidéo qui mettait en avant la force de l’Unreal Engine 5 mais surtout, la créativité de certains créateurs qui tentent des démos et des projets sur le moteur graphique.

Starship Troopers: Extermination

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 11 octobre 2024

Déjà disponible en accès anticipé sur Steam (et ayant récolté de très bons retours), Starship Troopers: Extermination va passer au niveau supérieur. En intégrant le label Knights Peak (un nouveau label annoncé ce soir par My.Games), le titre annonce à la fois sa version finale 1.0 ainsi que des versions consoles. Pour le concept, on est assez proche d’un Helldivers 2 (sur le papier seulement), avec un shooter en vue à la première personne. Notez qu’un mode solo sera bien disponible au lancement.

The Casting of Frank Stone

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2024

On savait qu’il allait être présent, The Casting of Frank Stone est un nouveau projet dans l’univers de Dead by Daylight. Avec Behaviour Interactive qui surveille, c’est cependant Supermassive Games qui s’occupe du développement, studio très habitué des productions horrifiques. On a pu apercevoir quelques nouvelles images de gameplay, tout en ayant une présentation par l’un des développeurs.

Nikoderiko: The Magical World

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : Fin 2024

Parmi les annonces de jeux dans le nouveau label Knights Peak de MY.GAMES, Nikoderiko : The Magical World a su apporter de la joie aux amateurs de jeux de plateforme de type Crash Bandicoot. Imaginez une île magique aux environnements variés et colorés, un duo de mangoustes aux super-talents, des ennemis et boss vraiment méchants et de la plateforme exigeante, en bref tout est réuni pour faire de cette annonce une potentielle pépite indé cette année, le jeu étant prévu sur PC et consoles plus tard en 2024.

Clockwork Ambrosia

Plateformes : PC

: PC Date : Printemps 2025

Le metroidvania à l’ambiance très retro Clockwork Ambrosia est venu nous présenter quelques images dans un trailer inédit. Il s’agit d’un jeu 2D assez classique dans lequel il faudra mixer des armes pour obtenir des builds surpuissants et uniques. Rien de très neuf dans la présentation mais on rappelle que le jeu dispose d’une démo sur Steam, et qu’il sortira au printemps 2025.

Bodycam

Plateformes : PC (accès anticipé)

: PC (accès anticipé) Date : 8 juin 2024

Il semblerait qu’il y ait un certain engouement sur les jeux de tir à la première personne ultraréaliste. Bodycam porte bien son nom et vous propose de plonger dans l’action, pétoire à la main, où il faudra être minutieux avec ses balles disponibles. Le titre sort aujourd’hui en accès anticipé, donc c’était le timing idéal pour un trailer de lancement.

Woodrunner

Plateformes : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Et la surprise de fin n’était pas l’annonce d’un jeu mais plutôt celle d’un studio montréalais du nom de Woodrunner Games dont on nous dit qu’une partie de l’équipe a travaillé sur le jeu Cuphead ou la série Rick & Morty. Pour l’instant, ce teaser avec une grenouille ne nous avance pas trop sur leur premier jeu qui devrait être annoncé cette année.

Et c’était sur cette annonce très discrète que s’est terminé le Future Games Show. Une conférence qui a certainement tenu sa promesse d’être la plus ambitieuse notamment par la multiplicité des nouveaux segments. Mais elle n’était probablement pas la plus réussie comparativement aux deux dernières éditions, la faute peut-être à un line-up un peu trop convenu et l’absence de gros world premiere. Et vous, que retenez-vous dans tout cela ?