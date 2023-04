Le Seigneur des Anneaux : Gollum aura droit à une édition « Précieuse »

Malheureusement, pas d’anneau dans cette édition

Le jeu n’aura pas l’honneur d’une édition collector à proprement parler, mais l’éditeur français a tout de même réservé un petit quelque chose pour les fans de la saga. Une « Édition Précieuse » va voir le jour en même temps que l’édition standard du titre, et elle comprendra quelques bonus qui permettront de s’intéresser à l’univers de la licence.

Voici le contenu de l’Édition Précieuse de The Lord of the Rings : Gollum :

Le jeu de base

Illustrations exclusives avec plus de 100 croquis

Compendium de l’histoire

Bande sonore originale avec 17 morceaux

Expansion de la VO Sindarin : Des voix en plus pour la langue elfique du sindarin

Notez que pour tout précommande du jeu, pour n’importe quelle édition, vous recevrez également 6 emotes exclusives pour Gollum à utiliser en jeu.

The Lord of the Rings : Gollum sera disponible le 25 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X, sachant une version Switch arrivera plus tard.